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Qual é o setlist do 5 Seconds of Summer no Brasil? Veja as músicas

Turnê do 5 Seconds of Summer em São Paulo traz setlist personalizada pelo público, blocos solo dos integrantes e pacotes VIP com limusine no palco

5 Seconds of Summer: confira a possível setlist da primeira apresentação da turnê 'EVERYONE'S A STAR WORLD TOUR' no Brasil (Reprodução/Instagram/@5sos)

5 Seconds of Summer: confira a possível setlist da primeira apresentação da turnê 'EVERYONE'S A STAR WORLD TOUR' no Brasil (Reprodução/Instagram/@5sos)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 13h31.

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5 Seconds of Summer desembarca em São Paulo com a "EVERYONE'S A STAR World Tour" nesta sexta-feira, 18. A banda australiana se apresenta no Suhai Music Hall a partir das 21 horas, horário de Brasília.

Essa é a quarta passagem do 5 Seconds of Summer pelo Brasil, e a terceira com uma turnê solo. A "EOS Tour" divulga o sexto álbum de estúdio da banda "Everyone's a Star!" e traz um universo completo, com pacote VIP incluindo coletiva de imprensa com os fãs, limusine no palco e uma sessão de músicas dos projetos solos dos integrantes.

Além disso, o grupo mantém a tradição de uma canção surpresa na setlist, que é escolhida pelo público. Enquanto na turnê passada "The 5SOS Show", o grupo escolhia por meio de um dado, dessa vez um link para uma votação online é divulgado com quatro opções para os fãs escolherem pré-show. O resultado é divulgado na hora da apresentação.

Qual a possível setlist para o show do 5 Seconds of Summer?

  1. SHOW INTRO
  2. NOT OK
  3. No. 1 OBSESSION
  4. TEETH
  5. EASIER
  6. MORE
  7. STILL FEEL THE SAME
  8. NO SHAME
  9. SHE'S KINDA HOT
  10. BOYBAND
  11. TELEPHONE BUSY
  12. EVOLVE
  13. BAD OMENS
  14. GHOST OF YOU
  15. I'M SCARED I'LL NEVER SLEEP AGAIN
  16. STARTING LINE (música solo)
  17. HAVE YOU FOUND WHAT UR LOOKING FOR (música solo)
  18. DON'T FORGET YOU (música solo)
  19. ENOUGH (música solo)
  20. AMNESIA
  21. SECRET SONG
  22. ENGLISH LOVE AFFAIR
  23. VOODOO DOLL
  24. DON'T STOP
  25. JET BLACK HEART
  26. SHE LOOKS SO PERFECT
  27. EVERYONE'S A STAR!
  28. YOUNGBLOOD

Os ingressos ainda estão disponíveis?

Sim, os ingressos para a "EVERYONE'S A STAR! World Tour" em São Paulo ainda estão disponíveis. Confira as entradas à venda no site da Ticketmaster:

  • VIP NO.1 OBSSESSION (inteira e meia entrada idoso): R$  2.032,00 - R$ 1.622,00
  • Pista Premium (inteira e meia entrada idoso): R$ 820 - R$ 410
  • Pista (inteira, meia entrada, meia entrada idoso e ingresso solitário): R$ 520 - R$ 260
  • Camarote 1° Piso A/B - R$ 430
  • Camarote 2° Piso A/B - R$ 425
  • Camarote - Em pé (inteira, meia entrada, meia entrada idoso e ingresso solitário): R$ 840 - R$ 420
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