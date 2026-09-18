Qual é o setlist do 5 Seconds of Summer no Brasil? Veja as músicas

5 Seconds of Summer: confira a possível setlist da primeira apresentação da turnê 'EVERYONE'S A STAR WORLD TOUR' no Brasil (Reprodução/Instagram/@5sos)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 13h31.
5 Seconds of Summer desembarca em São Paulo com a "EVERYONE'S A STAR World Tour" nesta sexta-feira, 18. A banda australiana se apresenta no Suhai Music Hall a partir das 21 horas, horário de Brasília.
Essa é a quarta passagem do 5 Seconds of Summer pelo Brasil, e a terceira com uma turnê solo. A "EOS Tour" divulga o sexto álbum de estúdio da banda "Everyone's a Star!" e traz um universo completo, com pacote VIP incluindo coletiva de imprensa com os fãs, limusine no palco e uma sessão de músicas dos projetos solos dos integrantes.
Além disso, o grupo mantém a tradição de uma canção surpresa na setlist, que é escolhida pelo público. Enquanto na turnê passada "The 5SOS Show", o grupo escolhia por meio de um dado, dessa vez um link para uma votação online é divulgado com quatro opções para os fãs escolherem pré-show. O resultado é divulgado na hora da apresentação.
Sim, os ingressos para a "EVERYONE'S A STAR! World Tour" em São Paulo ainda estão disponíveis. Confira as entradas à venda no site da Ticketmaster: