Qual é o setlist do 5 Seconds of Summer no Brasil? Veja as músicas

5 Seconds of Summer desembarca em São Paulo com a "EVERYONE'S A STAR World Tour" nesta sexta-feira, 18. A banda australiana se apresenta no Suhai Music Hall a partir das 21 horas, horário de Brasília.

Essa é a quarta passagem do 5 Seconds of Summer pelo Brasil, e a terceira com uma turnê solo. A "EOS Tour" divulga o sexto álbum de estúdio da banda "Everyone's a Star!" e traz um universo completo, com pacote VIP incluindo coletiva de imprensa com os fãs, limusine no palco e uma sessão de músicas dos projetos solos dos integrantes.

Além disso, o grupo mantém a tradição de uma canção surpresa na setlist, que é escolhida pelo público. Enquanto na turnê passada "The 5SOS Show", o grupo escolhia por meio de um dado, dessa vez um link para uma votação online é divulgado com quatro opções para os fãs escolherem pré-show. O resultado é divulgado na hora da apresentação.

Qual a possível setlist para o show do 5 Seconds of Summer?

SHOW INTRO NOT OK No. 1 OBSESSION TEETH EASIER MORE STILL FEEL THE SAME NO SHAME SHE'S KINDA HOT BOYBAND TELEPHONE BUSY EVOLVE BAD OMENS GHOST OF YOU I'M SCARED I'LL NEVER SLEEP AGAIN STARTING LINE (música solo) HAVE YOU FOUND WHAT UR LOOKING FOR (música solo) DON'T FORGET YOU (música solo) ENOUGH (música solo) AMNESIA SECRET SONG ENGLISH LOVE AFFAIR VOODOO DOLL DON'T STOP JET BLACK HEART SHE LOOKS SO PERFECT EVERYONE'S A STAR! YOUNGBLOOD

Os ingressos ainda estão disponíveis?

Sim, os ingressos para a "EVERYONE'S A STAR! World Tour" em São Paulo ainda estão disponíveis. Confira as entradas à venda no site da Ticketmaster: