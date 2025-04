YouTube Premium vai ficar mais caro em breve; veja os preços

O YouTube Premium, serviço de assinatura que permite aos usuários a reprodução de vídeos sem anúncios, downloads para assistir offline e acesso ao YouTube Music, sofrerá um reajuste nos preços no Brasil.

O aumento afeta todos os planos de assinatura — Individual, Família e Estudante — e já está sendo comunicado aos consumidores via e-mail, embora a distribuição esteja sendo feita de forma gradual.

Os novos valores, que entram em vigor no próximo ciclo de cobrança, são os seguintes:

Plano Individual : de R$ 24,90 para R$ 26,90 (+8%)

Plano Família : de R$ 41,90 para R$ 53,90 (+28,6%)

Plano Estudante: de R$ 13,90 para R$ 16,90 (+21,6%)

O reajuste foi aguardado com expectativa, especialmente após a plataforma ter aumentado os preços em outros países no final de 2024, sem afetar o Brasil naquele momento. O último aumento ocorrido no Brasil foi em agosto de 2023, quando os ajustes foram mais moderados.