Concurso Ibama: provas acontecem neste domingo em todo o Brasil. Veja dicas para esta reta final

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realiza, neste domingo, 6, a aplicação das provas objetivas do concurso 2025, com 460 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Os locais de provas foram disponibilizados na última sexta-feira (28) no site da Cebraspe, organização responsável pelo certame.

A remuneração inicial da carreira de analista no Ibama é de R$ 9.994,60, mais auxílio alimentação e gratificações por cada especialização do profissional. As oportunidades são para todos os estados do Brasil, sendo a maior quantidade de vagas para o Distrito Federal, Acre e Amazonas.

O que levar?

As provas objetivas e discursiva para os cargos de Analista Administrativo e de Analista Ambiental (com duas especialidades distintas), ambos de nível superior, serão aplicadas no período da tarde, a partir das 13h30. O tempo de aplicação das provas é de 4h30.

Os portões estarão abertos das 12h às 13h. O candidato deve apresentar o comprovante de inscrição e o documento de identidade original para realização da prova e portar, apenas, caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Expectativas com o concurso

O órgão já demonstrou interesse em solicitar a convocação de 25% adicional de aprovados, por meio do cadastro de reserva, mediante à liberação orçamentária e financeira do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), conforme informado pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística (Diplan) do Ibama.

Vale chutar?

As provas objetivas serão do modelo tradicional da Cebraspe. Nele, o aluno julga os itens (120, neste caso) como “certo” ou “errado”. Porém, uma preocupação dos concurseiros com este estilo de prova é que uma marcação errada anula uma certa.

“O chute, nesse perfil de prova, pode prejudicar o candidato, já que errar anula um acerto. Logo, o recomendado é só responder se tiver segurança. Em caso de muita dúvida, é melhor deixar em branco. Além disso, é preciso cuidado redobrado na hora de marcar o gabarito, importante evitar marcar diretamente, antes de revisar”, afirma Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos.

Dica para a prova discursiva

Já para a prova discursiva, o professor de Língua Portuguesa do Gran Concursos recomenda seguir a estrutura padrão do texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. “Deve-se responder exatamente ao que foi pedido no enunciado, usando linguagem formal e objetiva e sem enrolar: seja claro e direto”, afirma. Cambuy também destaca a importância de revisar a ortografia e gramática do texto antes de entregar a redação.

Reta final

Com menos de 48 horas para as provas, o professor aconselha. “É importante neste momento revisar os pontos fracos, dormir e se alimentar bem, além de evitar aprender algo totalmente novo agora”.