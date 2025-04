UEPB suspende atividades presenciais após tiroteio em campus deixar um morto e um ferido

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) suspendeu todas as suas atividades acadêmicas presenciais por uma semana no Câmpus I, em Campina Grande, após um tiroteio ocorrido na noite desta quinta-feira, 3, nas dependências da Central de Integração Acadêmica. Um homem foi morto e outro ficou ferido.

A medida valerá entre os dias 4 e 11 de abril. Durante esse período, as atividades administrativas serão realizadas de forma remota.

"Essa medida emergencial visa garantir a segurança da comunidade universitária, permitindo que possamos, juntamente as autoridades de segurança pública, tomar medidas de controle de acesso nas dependências da Instituição", informou a universidade, em nota.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi morta por diversos disparos de arma de fogo no local. O proprietário de uma copiadora também chegou a ser baleado no braço, mas passa bem. A reitoria da UEPB descartou a possibilidade de atentado e afirmou que se trata de um crime de ordem pessoal.

A polícia investiga o caso.