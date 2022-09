Quais são os lanches temáticos do McDonald's para a Copa 2022?

A rede de fast food McDonald's lançou nesta quarta-feira, 28, oito lanches inspirados em seleções participantes da Copa do Mundo de 2022. O técnico Tite fez o anúncio no Twitter oficial da rede.

As seleções escolhidas foram Alemanha, Argentina, Brasil, Catar, Espanha, Estados Unidos, França e México. Cada lanche estará no cardápio do McDonald's em um dia da semana especifico. O McBrasil será a exceção, disponível todos os dias.

A grande novidade deste ano será uma sobremesa temática. O McFlurryBrasil, sorvete com calda de banana e canela e farofa de amendoim, estará no cardápio durante o Mundial.

O Tite trouxe as novidades sobre o McBrasil e McFlurry Brasil. Confere aí! 🍔🍦🇧🇷 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/t7ORFj94JF — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

O McDonald's vai lançar o McItália?

Apesar do apelo de algumas pessoas no Twitter, o McItália não estará entre os lanches temáticos. O país não se classificou para a Copa do Catar. O perfil da rede de fast food fez piada com a situação.

os caras ficam de fora DUAS COPAS SEGUIDAS e vcs tão reclamando comigo??? francamente vcs hein…….. — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Que dia vai vender o McCatar

O sanduíche temático, que terá um molho árabe, será vendido toda segunda-feira

O país sede também veio esse ano. E o Tite já convocou, hein? 🍔🇶🇦 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/tN5ogUXG3g — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Que dia vai vender o McMéxico

O sanduíche temático do México, que terá uma maionese sabor Jalapeño e será de frango, será vendido toda terça-feira

O McMéxico também tá na lista dos convocados pelo Tite. Olha como ele vem. Diz aí, já bateu a fome de Méqui? 🍔🇲🇽 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/OdyNgHuXYo — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Que dia vai vender o McFrança

O sanduíche temático da França, que terá um molho sabor queijo brie, será vendido toda quarta-feira.

O Tite convocou o McFrança e vou falar: esse sabor promete, viu? Já anota na agenda pra provar essa novidade 🍔🇫🇷 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/e9SQ7BpjXM — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Que dia vai vender o McAlemanha

O sanduíche temático da Alemanha, que terá um salame com borda de pimenta, será vendido toda quinta-feira.

Lá vem mais uma vez os alemães, mas o Tite já sabe como eles tão escalados. Marca o @ que vai provar essa novidade com você. 🍔🇩🇪 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/PRNXS3irs4 — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Que dia vai vender o McEspanha

O sanduíche temático da Espanha, que terá um queijo sabor emmental, será vendido toda sexta-feira.

Olha aí: o Tite já trouxe informações sobre o McEspanha. Se liga. 🍔🇪🇸 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/jgfNy7ygLl — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Que dia vai vender o McArgentina

O sanduíche temático da Argentina, que terá uma maionese sabor chimichurrii, será vendido todo sábado.

Rivalidade é só em campo. No cardápio do Méqui a história é outra. O Tite também convocou o McArgentina. E aí, bora experimentar? 🍔🇦🇷 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/CaBugGgv9X — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Que dia vai vender o McEUA

O sanduíche temático dos Estados Unidos, que terá bacon caprichado e molho barbecue, será vendido todo domingo.

O McEUA foi convocado e o Tite já disse como ele vem. Marca aí aquele amigo que vai gostar dessa Seleção! 🍔🇺🇸 #SeleçõesDoMequi pic.twitter.com/p70FvyjuqG — Seleções do Méqui (@McDonalds_BR) September 28, 2022

Quando os lanches temáticos do McDonald's para a Copa 2022 estarão disponíveis

O McDonald's anunciou que a partir do dia 3 de outubro os sanduíches poderão ser comprados nas unidades do restaurante.