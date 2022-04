Problemas com WhatsApp Web? Usuários reclamam da nova versão do app

A nova versão do WhatsApp Web é alvo de reclamações de usuários no Twitter, nesta segunda-feira: a quantidade de posts sobre o assunto foi tanta que o assunto foi parar nos Trending Topics para o Brasil.

A principal queixa está relacionada à demora das mensagens para serem carregadas no desktop, em relação à versão anterior. Além disso, lentidão de página e sumiço do histórico também foram apontados.

A atualização foi liberada pela companhia de Mark Zuckerberg a partir de fevereiro deste ano, no Brasil -- mas já era estudada desde o meio do ano passado. O objetivo principal era garantir que usuários pudessem logar no aplicativo sem a necessidade do celular por perto.

Em resposta aos questionamentos, o WhatsApp afirmou que "o feedback dos usuários mostra que ainda há um caminho a ser percorrido. A companhia está ciente de que as pessoas estão enfrentando atrasos ao carregar suas mensagens com segurança e está trabalhando em melhorias para que a expreiência volte ao anormal em todos os dispositivos vinculados".

Veja abaixo alguns tuítes sobre o assunto:

whatsapp web e impressora disputando pra ver qual tira a paciência do pobre primeiro https://t.co/Fxupa73wsQ — Tanner (@jaqueeez) April 4, 2022

Mataram o whatsapp web com esse baixando mensagem. Sempre desconecto e conecto novamente, tnc — pentugyn (@1Diegoassis) April 4, 2022