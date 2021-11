Prêmio Multishow elege Marília Mendonça como 'Cantora do Ano'

Dois dias após o falecimento da cantora de música sertaneja, Marília Mendonça foi escolhida pelo Prêmio Multishow como a Cantora do Ano. O anúncio foi feito na tarde de hoje pelo prêmio, após cancelar as votações na categoria.

Concorriam ao prêmio as cantoras Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza. Segundo o site do Prêmio Multishow, a homenagem a Mendonça também foi feita pelas concorrentes à premiação.

"Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza tiveram o mesmo gesto de respeito, amor e sororidade e se juntaram a todos nós para eleger a eterna Patroa", publicou o Prêmio Multishow.

Marília Mendonça será ainda homenageada durante a cerimônia de premiação.

Aos 26 anos de idade, Marília era um dos maiores nomes da nova geração da música sertaneja nacional.

Em 2015, lançou seu primeiro EP, mas o reconhecimento veio mesmo em 2016, época em que vendeu 240 mil cópias. A canção mais famosa, "Infiel", se tornou a mais conhecida do álbum, alçando a cantora à visibilidade nacional.

A cantora acumulou em sua carreira uma indicação ao Grammy latino na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja" e em 2019 lançou um projeto com shows gravados em todas as capitais do país, chamado "Todos os Cantos". Com ele, Marília venceu a categoria de Música Sertaneja da aclamada premiação de música.