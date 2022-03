Portugal vence Macedônia e CR7 está na Copa. Veja seleções classificadas

Cristiano Ronaldo vai para o Catar. A zebra Macedônia do Norte até tentou, mas Portugal venceu nesta terça-feira, 29, o jogo decisivo por 2 a 0 no Estadio do Dragão, em Porto, e vai para a Copa do Mundo de 2022.

A seleção da Macedônia foi a grande surpresa da fase final da repescagem por eliminar a tetracampeã mundial Itália. Diferentemente dos italianos, os portugueses não deram chance para a zebra. Com dois gols do meia do Manchester United Bruno Fernandes, um deles com assistência de Cristiano Ronaldo, Portugal carimbou o seu passaporte para o Catar.

Também pelas eliminatórias europeias, a Polônia do craque e artilheiro Lewandowski, também garantiu a vaga ao mundial ao vencer a Suécia por 2 a 0.

Na África, os cinco classificados serão conhecidos em confrontos diretos. Na disputa que reeditou a última final da Copa das Nações Africanas, Senegal saiu vencedor novamente e está na Copa do Mundo após eliminar o Egito nos pênaltis. O confronto colocou a frente dois companheiros de Liverpool, o egípcio Salah e o senegalês Mané.

Gana também carimbou a vaga na Copa com um empate contra a Nigéria. O gol fora de casa marcado pelos ganeses foi o critério de desempate.

Até a publicação desta matéria, três partidas que definem vagas para Copa não se encerraram. São elas: Camarões x Argélia, RD Congo x Marrocos e Mali x Tunísia.

Na América do Sul a última rodada vai decidir quem irá disputar a repescagem mundial. Peru, Colômbia e Chile disputa a última chance para chegar no Mundial.

Os últimos classificados só serão conhecidos em junho, quando acontecem as repescagens.

Com os resultados de hoje, os oito cabeças de chave para o sorteio da Copa do Mundo foram definidos. São eles: Bélgica, Brasil, França, Argentina Inglaterra,Itália, Espanha, Portugal.

A Copa do Catar começa dia 21 de novembro e vai até 18 de dezembro. O sorteio dos grupos será no dia 1º/4, às 13h de Brasília.

As seleções já classificadas para a Copa do Mundo do Catar são:

América do Sul:

Brasil, Argentina, Equador e Uruguai

Europa:

Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Portugal, Polônia, Sérvia e Suíça

América Central e do Norte:

Canadá

Ásia:

Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão

África:

Senegal e Gana