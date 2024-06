Por que hoje é o dia mais curto de 2024? Saiba o que é solstício de inverno

Depois de meses de calor intenso, os apaixonados por frio ficam aliviados com a chegada do inverno nesta quinta-feira, 20. Além das mudanças nas condições meteorológicas, o primeiro dia da estação mais gelada também será marcado por outro fenômeno natural. Hoje será o dia mais curto de 2024 e a noite mais longa.

Nesta quinta-feira, o sol surge às 07h04 e se põe às 17h28, no horário de Brasília.

O que é solstício?

Derivado do latim e significando "sol parado", o nome foi escolhido porque os astrônomos antigos notaram que o sol parecia "parar" ao alcançar seu ponto máximo no céu duas vezes ao ano, em junho e dezembro.

Por que hoje é o dia mais curto de 2024?

O sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela Linha do Equador. Quando a Terra chega a esse ponto em junho, a radiação solar diminui no Hemisfério Sul. Com menos horas de sol, o dia se torna mais curto e a noite mais longa.

Enquanto isso, o oposto ocorre no Hemisfério Norte. Hoje, o sol atinge seu ponto mais alto no céu e a máxima distância em relação aos pontos cardeais leste e oeste, resultando em dias mais longos e noites mais curtas.

Durante os equinócios, o dia e a noite têm praticamente a mesma duração. No entanto, após o equinócio de outono, os dias começam a encurtar gradualmente até o solstício de inverno.

A partir de amanhã, com o término da estação, os dias começarão a se alongar até alcançarem um equilíbrio no equinócio da primavera, em 22 de setembro. O ciclo continua em direção ao solstício de verão, em 21 de dezembro, quando o Brasil experimentará o dia mais longo do ano.