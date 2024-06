Jogos de hoje, sexta-feira, 21 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Eurocopa e Copa América são os destaques do futebol desta sexta-feira, 21.

A programação do dia também inclui as partidas do Paulistão Feminino, OFC Nations Cup, Campeonato Paranaense Série A2, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

OFC Nations Cup

01h - Vanuatu x Nova Zelândia - FIFA+

Eurocopa

10h - Eslováquia x Ucrânia - SporTV

13h - Polônia x Áustria - CazéTV

16h - Holanda x França - CazéTV

Paulistão Feminino

15h - Pinda (F) x Corinthians (F) - SporTV 3 e Centauro (Youtube)

Campeonato Paranaense Série A2

20h30 - Paraná Clube x Grêmio Maringá - TV FPF (Youtube)

Copa América

21h - Peru x Chile - SporTV

NWSL

21h - Orlando Pride (F) x Utah Royals (F) - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo da Holanda; veja horário

O jogo Holanda x França terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 16h.

Que horas é o jogo do Corinthians feminino?

O jogo Pinda (F) x Corinthians (F) terá transmissão ao vivo no canal SporTV 3 e o YouTube da Centauro, às 15h.

Qual canal irá passar o jogo do Paraná Clube pelo Campeonato Paranaense Série A2

O jogo Paraná Clube x Grêmio Maringá terá transmissão ao vivo no TV FPF (Youtube), às 20h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

10h - Eslováquia x Ucrânia - Eurocopa

21h - Peru x Chile - Copa América

SporTV 3

15h - Pinda (F) x Corinthians (F) - Paulistão Feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

13h - Polônia x Áustria - Eurocopa

16h - Holanda x França - Eurocopa

FIFA+

01h - Vanuatu x Nova Zelândia - OFC Nations Cup

Centauro (Youtube)

15h - Pinda (F) x Corinthians (F) - Paulistão Feminino

TV FPF (Youtube)

20h30 - Paraná Clube x Grêmio Maringá - Campeonato Paranaense Série A2

Canal GOAT

21h - Orlando Pride (F) x Utah Royals (F) - NWSL

