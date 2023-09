Sandy se separa de Lucas Lima após 24 anos de relacionamento; ex-casal tem um filho de 9 anos

Não é porque um relacionamento dura muitos anos que ele será, como diz a música, "imortal". Prova disso foi a separação entre a cantora Sandy e o músico Lucas Lima, que estavam juntos a 24 anos, anunciada na manhã desta segunda-feira, 25. O ex-casal tem um filho, Theo, de 9 anos.

A separação foi confirmada pelos artistas nas redes sociais. "Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", diz a postagem.

Duas semanas antes, a cantora havia publicado uma foto comemorando 15 anos de casamento. "Te amo para sempre", dizia a postagem. O motivo da separação não foi anunciado.

Relacionamento antigo

Sandy e Lucas foram um casal por longos 24 anos. Eles se conheceram em 1998, durante um show da Família Lima e, um ano depois, começaram a namorar. Na época, os artistas tinham, ambos, 16 anos. Em 2008, resolveram se casar e, cinco anos mais tarde, tiveram o primeiro filho, Theo, em 2014.

Apesar do tempo duradouro, a relação foi marcada por idas e vindas antes do casamento. Sandy e Lucas terminaram no mesmo ano em que começaram a namorar, em 1999. Quando completaram 18 anos, reataram para terminarem de novo em 2002. Em 2004, voltaram mais uma vez, e aí permaneceram juntos por longos 15 anos.

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, Sandy chegou a revelar que o primeiro término, em 1999, foi motivado por agenda incompatível de trabalhos. "No começo era meio impossível a gente namorar. Ele ainda morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito. Meus pais também estavam meio contra, não estavam muito apoiando. A gente terminou se gostando", disse a cantora .

Da segunda vez, por outro lado, o desgaste veio por parte dela. "No segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque gostava dele como amigo, mas não gostava mais como namorado. A gente namorou um ano e dez meses e brigava muito. A gente não conseguia encaixar nossas diferenças", revelou.