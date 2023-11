CCXP 2023: Sandy falta painel de "Evidências do Amor" com Porchat; saiba o motivo

Sandy foi uma das celebridades mais aguardadas no primeiro dia da CCXP23, na São Paulo Expo, nesta quinta-feira, 30. No entanto, a cantora acabou ficando presa no trânsito e não compareceu ao seu painel - depois de ter sido informado aos fãs que ela não conseguiria comparecer a tempo.

Diante da situação, o diretor Pedro Antônio acabou apresentando a comédia romântica "Evidências do Amor" até a cantora subir ao Palco Omelete. O protagonista do filme, Fábio Porchat, não esteve no festival, pois está no Nepal para escalar o Himalaia.

No início do painel, os fãs foram informados que Sandy estava presa no trânsito. Pedro Antônio começou a discursar sobre o filme, que destaca os encontros e desencontros de um casal, interpretados pela cantora e Porchat. O longa também tem como trilha sonora a icônica canção "Evidências", da dupla Chitãozinho & Xororó, tio e pai de Sandy.

Para o diretor, a produção do longa foi desafiadora: "Evidências é uma das maiores músicas do cenário brasileiro, ainda mais contando com a filha de um dos cantores". Os fãs cantaram o "hino" em um grande karaokê improvisado até que Sandy apareceu.

"Foi muito emocionante voltar a atuar. Fazia 11 anos e eu torcia para aparecer uma oportunidade de atuar", disse ela. "A música 'Evidências' tem um significado muito grande na vida do meu pai e foi muito importante para desenvolver minha personagem", completou.

Na trama, escrita por Pedro (de "Tô Ryca!" e "Um Tio Quase Perfeito"), Laura e Marco Antônio, os personagens de Sandy e Porchat, se apaixonam após cantarem "Evidências" em um karaokê. No entanto, o relacionamento passa por uma reviravolta, chegando ao fim e piorando quando, um ano após o término, Marco Antônio percebe que volta às difíceis discussões do passado toda vez que ouve a famigerada música que os uniu. Desesperado, ele parte em uma grande aventura para se livrar dessa maldição que a canção trouxe para sua vida.

O filme está programado para estrear em 2024 nos cinemas de todo o país e estará disponível posteriormente na HBO Max.