Por que 14 de março é o Dia do Pi? Entenda a origem da data

Um dos números mais conhecidos da matemática tem até um dia próprio no calendário. O Dia do Pi é comemorado em 14 de março por causa da aproximação mais famosa do número irracional: 3,14.

Origem da data

A escolha do dia tem relação com o formato de calendário usado nos Estados Unidos. No país, o mês aparece antes do dia, fazendo com que 14 de março seja escrito como 3/14 e fique visualmente parecido com o 3,14 do pi.

A celebração foi criada em 1988 pelo matemático norte-americano Larry Shaw. Em 2019, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) reconheceu oficialmente a data como o "Dia Internacional da Matemática".

Coincidências ligadas à ciência

O dia 14 de março também reúne outras coincidências relacionadas ao universo científico. É a data de nascimento de Albert Einstein e também é o aniversário de Frank Borman, astronauta que comandou a missão Apollo 8, responsável por dar uma volta ao redor da Lua em dezembro de 1968.

Em 2018, o dia ganhou outro simbolismo com a morte do físico britânico Stephen Hawking.

O que é o número pi

O pi representa a proporção entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Na prática, ele aparece quando se divide o comprimento de qualquer circunferência pelo diâmetro.

O resultado é um número com infinitas casas decimais, que começa com 3,14. O valor é sempre o mesmo para qualquer circunferência, independentemente do tamanho, e atualmente já são conhecidos trilhões de dígitos desse número.