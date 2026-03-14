Por que 14 de março é o Dia do Pi? Entenda a origem da data

Data faz referência à aproximação mais conhecida do número irracional 3,14 (Freepik)
Redação Exame
Publicado em 14 de março de 2026 às 13h52.
Um dos números mais conhecidos da matemática tem até um dia próprio no calendário. O Dia do Pi é comemorado em 14 de março por causa da aproximação mais famosa do número irracional: 3,14.
A escolha do dia tem relação com o formato de calendário usado nos Estados Unidos. No país, o mês aparece antes do dia, fazendo com que 14 de março seja escrito como 3/14 e fique visualmente parecido com o 3,14 do pi.
A celebração foi criada em 1988 pelo matemático norte-americano Larry Shaw. Em 2019, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) reconheceu oficialmente a data como o "Dia Internacional da Matemática".
O dia 14 de março também reúne outras coincidências relacionadas ao universo científico. É a data de nascimento de Albert Einstein e também é o aniversário de Frank Borman, astronauta que comandou a missão Apollo 8, responsável por dar uma volta ao redor da Lua em dezembro de 1968.
Em 2018, o dia ganhou outro simbolismo com a morte do físico britânico Stephen Hawking.
O pi representa a proporção entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Na prática, ele aparece quando se divide o comprimento de qualquer circunferência pelo diâmetro.
O resultado é um número com infinitas casas decimais, que começa com 3,14. O valor é sempre o mesmo para qualquer circunferência, independentemente do tamanho, e atualmente já são conhecidos trilhões de dígitos desse número.