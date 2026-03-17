Einstein já sabia? Evento cósmico raro que atingiu a Terra é captado a bilhões de anos-luz

Uma teoria formulada por Albert Einstein há mais de um século foi essencial para revelar um dos sinais mais intensos já registrados no universo. Astrônomos detectaram uma emissão cósmica a cerca de 8 bilhões de anos-luz da Terra, ampliada por um efeito conhecido como lente gravitacional.

A observação foi feita com o radiotelescópio MeerKAT, na África do Sul, por uma equipe internacional ligada à Universidade de Pretória. O fenômeno está entre os mais energéticos já registrados desse tipo.

A lente gravitacional ocorre quando a gravidade de uma galáxia entre a Terra e o objeto distante curva o espaço-tempo, amplificando a radiação emitida. Esse efeito permitiu que o sinal chegasse ao planeta com intensidade suficiente para ser detectado.

O evento tem origem em um sistema de galáxias em fusão chamado HATLAS J142935.3-002836. Durante colisões desse tipo, grandes nuvens de gás são comprimidas, o que intensifica a atividade molecular e gera emissões de micro-ondas.

Os cientistas classificam o fenômeno como um megamaser de hidroxila, uma espécie de “laser natural” no espectro de rádio. Esses sinais apresentam brilho extremamente elevado e podem atingir luminosidade milhões ou bilhões de vezes superior à de eventos similares.

Terra é atingida por sinal laser vindo de 8 bilhões de anos-luz

Há indícios de que o sinal possa pertencer a uma categoria ainda mais rara, chamada gigamaser, caracterizada por emissões ainda mais intensas.

O que a descoberta pode revelar

Os pesquisadores indicam que a combinação entre radiotelescópios e lentes gravitacionais pode permitir a identificação de centenas ou milhares de galáxias em fusão ainda desconhecidas.

Essas interações são fundamentais para entender a evolução do universo. Colisões galácticas moldam estruturas, influenciam a formação de estrelas e alteram a dinâmica dos sistemas ao longo de bilhões de anos.

A Via Láctea, por exemplo, deve colidir com a galáxia de Andrômeda em cerca de 5 bilhões de anos. Apesar das transformações estruturais, a probabilidade de colisões diretas entre estrelas é considerada baixa.