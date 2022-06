Popload Festival: veja line-up, ingressos e onde será o evento de música

O Popload Festival acaba de anunciar o line-up para a edição de 2022 do evento que acontece em outubro. O festival de música será durante um feriado em São Paulo e terá atrações como Pixies, Jack White, Years & Years e Jup do Bairro.

A última edição foi em 2019, meses antes da pandemia do coronavírus. Veja tudo que você precisa saber sobre o Popload:

Quando será o Popload?

O festival Popload será no dia 12 de outubro de 2022. É uma quarta-feira de feriado, o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Onde será o Popload?

O Popload acontecerá no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. Ele fica localizado no bairro da Luz, na Avenida Santos Dumont, 843.

Como comprar ingressos para o Popload?

A venda geral dos ingressos abre nesta terça-feira, 14, pelo site Tickets for Fun.

A bilheteria do Teatro Renault, na República, também está com ingressos do festival à venda, sem taxa de conveniência.

Quais os valores dos ingressos para o Popload?

Os preços dos ingressos para o Popload sobem a cada lote, portanto, os valores podem mudar. Eles incluem a taxa de conveniência e é possível parcelar em até 4 vezes sem juros. Veja os preços:

Pista normal

Meia social: R$ 260,80 (mediante doação de R$10,00 na compra do ingresso)

R$ 260,80 (mediante doação de R$10,00 na compra do ingresso) Inteira: R$ 456,00

R$ 456,00 Estudantes, idosos e PCDs: R$ 228,00

Pista premium

Meia social: R$ 524,80 (mediante doação de R$10,00 na compra do ingresso)

R$ 524,80 (mediante doação de R$10,00 na compra do ingresso) Inteira: R$ 936,00

R$ 936,00 Estudantes, idosos e PCDs: R$ 468,00

Line-up do Popload Festival 2022

O festival de música divulgou o line-up do evento que acontece em outubro. Veja a lista:

Pixies

Jack White

Chet Faker

Years & Years

Cat Power

Perotá Chingó

Jup do Bairro

