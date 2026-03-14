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Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, morre aos 64 anos

A morte foi confirmada pela banda Phil Campbell and the Bastard Sons em comunicado nas redes sociais

Guitarrista Phil Campbell, do Motörhead, morre aos 64 anos (Reprodução/Redes Sociais)

Guitarrista Phil Campbell, do Motörhead, morre aos 64 anos (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de março de 2026 às 13h16.

Phil Campbell, integrante do Motörhead por mais de três décadas, morreu aos 64 anos na sexta-feira, 13 de março. A informação foi confirmada por sua atual banda, Phil Campbell and the Bastard Sons, por meio das redes sociais.

"É com grande tristeza que comunicamos o falecimento do nosso amado pai, Philip Anthony Campbell, que faleceu pacificamente ontem à noite após uma longa e corajosa batalha nos cuidados intensivos após uma grande operação complexa", disse o grupo, em nota.

O comunicado também destacou o papel de Campbell fora da banda.

"Phil era um marido dedicado, um pai maravilhoso e um avô orgulhoso e amoroso, conhecido carinhosamente como 'Bampi'. Ele era profundamente amado por todos os que o conheciam e deixarão muitas saudades. Seu legado, música e as memórias que ele criou com tantos viverão para sempre".

Problemas de saúde

Nas últimas semanas, já havia sinais de que a saúde de Campbell estava debilitada. Em fevereiro, a banda Phil Campbell and the Bastard Sons cancelou uma turnê pela Austrália e pela Europa após recomendações médicas ao guitarrista.

Trajetória no Motörhead

Nascido em Pontypridd, no País de Gales, Campbell entrou para o Motörhead em 1984 e permaneceu na banda até o fim das atividades do grupo, em 2015, após a morte do vocalista e baixista Lemmy Kilmister.

Durante sua passagem pelo grupo, participou da gravação de diversos álbuns e ajudou a consolidar clássicos do heavy metal, como "Deaf Forever", "Eat the Rich" e "Born to Raise Hell".

Antes de integrar o Motörhead, ele tocou na banda Persian Risk.

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