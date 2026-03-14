Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, morre aos 64 anos

Phil Campbell, integrante do Motörhead por mais de três décadas, morreu aos 64 anos na sexta-feira, 13 de março. A informação foi confirmada por sua atual banda, Phil Campbell and the Bastard Sons, por meio das redes sociais.

"É com grande tristeza que comunicamos o falecimento do nosso amado pai, Philip Anthony Campbell, que faleceu pacificamente ontem à noite após uma longa e corajosa batalha nos cuidados intensivos após uma grande operação complexa", disse o grupo, em nota.

O comunicado também destacou o papel de Campbell fora da banda.

"Phil era um marido dedicado, um pai maravilhoso e um avô orgulhoso e amoroso, conhecido carinhosamente como 'Bampi'. Ele era profundamente amado por todos os que o conheciam e deixarão muitas saudades. Seu legado, música e as memórias que ele criou com tantos viverão para sempre".

Problemas de saúde

Nas últimas semanas, já havia sinais de que a saúde de Campbell estava debilitada. Em fevereiro, a banda Phil Campbell and the Bastard Sons cancelou uma turnê pela Austrália e pela Europa após recomendações médicas ao guitarrista.

Trajetória no Motörhead

Nascido em Pontypridd, no País de Gales, Campbell entrou para o Motörhead em 1984 e permaneceu na banda até o fim das atividades do grupo, em 2015, após a morte do vocalista e baixista Lemmy Kilmister.

Durante sua passagem pelo grupo, participou da gravação de diversos álbuns e ajudou a consolidar clássicos do heavy metal, como "Deaf Forever", "Eat the Rich" e "Born to Raise Hell".

Antes de integrar o Motörhead, ele tocou na banda Persian Risk.