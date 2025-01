Pequim celebra o Ano Novo Chinês com festa tradicional no Parque Ditan

Em Pequim, as celebrações do Ano Novo Chinês começaram com grande animação na tradicional Feira Cultural do Festival da Primavera do Parque Ditan, conhecida como Feira do Templo de Ditan. Em sua 37ª edição, o evento reuniu milhares de visitantes em um ambiente repleto de cores, música e tradições.

Tradição e cultura na celebração

A festa incluiu apresentações folclóricas vibrantes, exposições de presentes típicos e demonstrações de patrimônios culturais imateriais, permitindo que moradores e turistas mergulhassem na rica herança chinesa. Além disso, a gastronomia local teve grande destaque, com uma infinidade de iguarias típicas servidas em barracas espalhadas pelo parque.

Essa feira é apenas um exemplo de como os chineses celebram a chegada do novo ano com festividades que misturam cultura, tradição e alegria, transformando a data em um momento inesquecível para todas as gerações.

Atrações da feira

Neste ano, os visitantes podem explorar seis áreas temáticas, que refletem diferentes aspectos da celebração:

Banquete de Ano Novo

Feira de Presentes

Celebração das Tradições

Sorte de Ano Novo

Diversão Festiva

Cenários de Ano Novo

Entre as atrações, destacam-se apresentações teatrais, experiências interativas e exposições temáticas, como:

Encenação da cerimônia imperial Qing de adoração à terra.

de adoração à terra. Espetáculos folclóricos de diversas regiões da China .

. Performances especiais da província de Hebei, convidada de honra deste ano.

Os visitantes também podem participar de atividades interativas, como o Muro dos Cem Bons Presságios e um quiz sobre tradições do Ano Novo Chinês. Além disso, há mostras de artesanato tradicional, incluindo os famosos recortes de papel e a caligrafia de chunlian (versos da primavera escritos para trazer sorte).

Com essa programação vibrante, a Feira do Templo de Ditan se consolida como um dos eventos mais esperados do Ano Novo Chinês, reunindo cultura, tradição e celebração em uma experiência única para moradores e turistas.