A China registrou um avanço significativo em suas exportações em 2024, ultrapassando pela primeira vez a marca de RMB 25 trilhões (cerca de US$ 3,48 trilhões). O volume total atingiu RMB 25,45 trilhões, representando um crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. O país manteve um ciclo de crescimento contínuo por oito anos consecutivos, segundo dados divulgados pelo Departamento Geral de Alfândega da China.

Expansão global e novos mercados

As estatísticas mostram que a China realizou intercâmbio comercial com quase todos os países e regiões listados pelo grupo estatístico das Nações Unidas, com exportações para mais de 160 mercados registrando crescimento.

O avanço foi ainda mais expressivo entre os países da Iniciativa do Cinturão e Rota, onde as importações de produtos chineses subiram 9,6%.

Os mercados emergentes também desempenharam um papel essencial na expansão do comércio exterior chinês. Entre os destaques:

ASEAN: crescimento de 13,4% .

crescimento de . Brasil: alta de 23,3% .

alta de . Emirados Árabes Unidos: aumento de 19,2% .

aumento de . Arábia Saudita: crescimento de 18,2%.

Já os mercados tradicionais apresentaram crescimentos mais moderados:

União Europeia: avanço de 4,3% .

avanço de . Estados Unidos: crescimento de 6,1%.

Manufatura continua como motor das exportações

A manufatura segue sendo o pilar das exportações chinesas, representando 98,9% do valor total exportado. Entre os segmentos que mais cresceram estão:

Equipamentos : RMB 14,69 trilhões .

: RMB . Bens de consumo : RMB 5,43 trilhões .

: RMB . Matérias-primas: RMB 3,12 trilhões.

Perspectivas para 2024

Para este ano, o diretor do Departamento de Análise Estatística da Alfândega, Lv Daliang, avalia que, apesar dos desafios do cenário internacional, as exportações chinesas devem manter sua diversificação, estabilidade e resiliência. Ele destacou que as políticas econômicas adotadas pelo governo continuarão impulsionando o crescimento e reforçando a competitividade da China no comércio global.