Round 6: baseado na série coreana, reality 'O Desafio' ganha novo teaser e data de estreia

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 22, o novo teaser de "Round 6: O Desafio", o reality show que simula os jogos da série coreana com participantes reais.

O programa americano terá a mesma dinâmica da produção ficcional, prometendo batalhas, suspense e o mesmo visual do original.

Lançada em 2021, a série apresenta um grupo de pessoas endividadas e desesperadas por dinheiro que se sujeitam a uma competição sangrenta pelo prêmio de 45,6 bilhões de wons (R$ 208 milhões, na cotação atual) e enfrentam jogos de criança com desfechos fatais para quem perder.

Sem brutalidade, o reality show, no entanto, reúne mais de 400 participantes numa competição pelo prêmio de US$ 4,56 milhões (cerca de 22,4 milhões, na cotação atual), o valor mais alto da história a ser pago para um vencedor de um reality show.

O jogo vai contar com dinâmicas iguais às da série coreana, como o Batatinha Frita 1,2,3, a Ponte de Cristal, além de novidades, como um jogo de Batalha Naval humano.

456 real people.

4.56 million dollars.

Squid Game: The Challenge begins November 22. pic.twitter.com/bxu0wSBNr5 — Netflix (@netflix) September 22, 2023

Quando e onde assistir?

De acordo com a Netflix, o reality show estará disponível aos assinantes da plataforma em 22 de novembro.

Quando será lançada a 2º temporada de Round 6?

A plataforma de streaming já confirmou anteriormente que "Round 6", a série original, terá uma segunda temporada, no entanto, ainda não há informações oficiais sobre o início das filmagens e data de lançamento.

Contudo, o ator Lee Jung-jae, que protagonizou a últma temporada, disse à imprensa que as gravações dos novos episódios devem começar neste mês.

A série também é um triunfo para a Netflix, que conquistou diversos prêmios com a produção coreana. No Emmy 2022, por exemplo, Lee Jung-jae recebeu o prêmio de melhor ator em série dramática, enquanto Hwang Dong-hyuk ganhou o prêmio de melhor direção, no mesmo gênero.