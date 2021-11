Pantera Negra 2: gravação do filme pode ser adiada novamente; entenda

As gravações do filme Pantera Negra 2, ou Pantera Negra: Wakanda Forever, podem atrasar novamente por causa da atriz Letitia Wright, que interpreta a irmã de T'Challa, Shuri.

As gravações já foram suspensas na primeira vez depois da atriz sofrer uma lesão no set de Pantera Negra 2. Agora, de acordo com o Hollywood Reporter, as filmagens do longa podem ser adiadas novamente por que Letitia Wright se nega a tomar a vacina contra covid-19.

-

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos endureceu nesta semana suas normas. Agora, para entrar no país, os estrangeiros precisam comprovar que estão imunizados contra covid antes do embarque. Letitia está se recuperando da lesão na Inglaterra, seu país natal, e não consegue embarcar para os Estados Unidos para terminar as filmagens.

As filmagens com Letitia estão marcadas para o início de 2022, mas é provável que a atriz seja impedida de entrar nos Estados Unidos, caso não comprove sua imunização, atrasando novamente toda a produção do filme.

Dirigido por Ryan Coogler, a sequência não utilizará computação gráfica para representar o astro Chadwick Boseman, que faleceu em agosto de 2020, e contará com Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Winston Duke e Martin Freeman no elenco.

As filmagens foram iniciadas em junho, em Atlanta, nos Estados Unidos. Por enquanto, a estreia de Pantera Negra 2 não foi adiada e está marcada para 11 de novembro de 2022.