Pat Finn, de Friends e Seinfeld, morre aos 60 anos

Conhecido por papéis em The Middle, Friends e Seinfeld, ator morreu em Los Angeles cercado pela família

Pat Finn: ator morreu aos 60 anos (Paul Archuleta / Colaborador/Getty Images)

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15h24.

O ator Pat Finn morreu aos 60 anos, na última segunda-feira, 22, após uma batalha contra o câncer. A informação foi divulgada inicialmente pelo site TMZ. Segundo o veículo, Finn morreu em sua casa, em Los Angeles, cercado pela família.

Finn ficou amplamente conhecido por interpretar Bill Norwood na série The Middle, da ABC, papel que exerceu entre 2011 e 2018, até o encerramento da produção. O personagem marcou uma das fases mais populares da sitcom.

De acordo com comunicado de seu representante ao New York Post, Finn foi diagnosticado com câncer de bexiga em 2022. Após entrar em remissão, a doença retornou de forma agressiva e acabou se espalhando.

Segundo a nota, o ator “foi um guerreiro em todos os sentidos”, destacando a forma como enfrentou o tratamento ao longo dos últimos anos.

Carreira na televisão

Ao longo da carreira, Pat Finn acumulou participações em algumas das sitcoms mais icônicas da televisão americana. Em Friends, interpretou o Dr. Roger, namorado de Monica Geller, personagem de Courteney Cox. Já em Seinfeld, viveu Joe Mayo.

O ator também teve papel fixo em The George Wendt Show, em 1995, no qual interpretou Dan Coleman, além de integrar o elenco de Murphy Brown entre 1995 e 1997, no papel de Phil Jr.

