Ele comeu um hambúrguer e morreu horas depois. Agora, pesquisadores descobriram por quê

Caso nos EUA confirma primeira morte ligada à alergia à carne transmitida por carrapato, com reação fatal quatro horas após um hambúrguer

Hambúrguer: homem morreu depois de comer em um churrasco (Trend2023/Freepik)

Redação Exame

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12h46.

Última atualização em 25 de dezembro de 2025 às 12h48.

Um homem de 47 anos, morador de Nova Jersey, morreu após comer um hambúrguer durante um churrasco com amigos, em 2024. A causa da morte foi confirmada meses depois: uma reação alérgica fatal provocada por uma condição rara conhecida como alergia à carne vermelha induzida por carrapato.

A investigação foi conduzida por pesquisadores da Universidade da Virgínia, liderados por Thomas Platts Mills, imunologista que identificou a doença anos antes.

Antes de morrer, o homem começou a se sentir mal cerca de quatro horas após a refeição, com sintomas de vômito e dor abdominal. Ele foi encontrado inconsciente no banheiro e morreu ainda no local.

A autópsia não identificou nenhuma causa óbvia. A viúva solicitou nova análise, e amostras de sangue coletadas após a morte revelaram altos níveis de sensibilização ao carboidrato alfa-gal, presente em carnes de mamíferos. O quadro foi compatível com anafilaxia induzida por alimentos.

Carrapato estrela solitária é o vetor

O paciente havia relatado múltiplas picadas com coceira no tornozelo semanas antes, durante um acampamento em família. A família acreditava que fossem ácaros, mas os pesquisadores apontaram que larvas do carrapato estrela solitária podem causar o mesmo tipo de lesão.

Essas picadas sensibilizam o sistema imunológico ao alfa-gal, molécula presente em carnes como boi, porco e cordeiro. Após a sensibilização, o consumo desses alimentos pode levar a reações alérgicas — que, em casos extremos, podem ser fatais.

Álcool, exercício e pólen podem agravar sintomas

Segundo os autores do estudo, fatores como o consumo de cerveja, atividade física intensa e a exposição ao pólen podem amplificar a resposta imunológica.

O paciente raramente comia carne vermelha, o que pode ter dificultado o diagnóstico precoce da alergia.

Caso é o primeiro com morte confirmada

Embora a alergia a alfa-gal seja conhecida e monitorada nos EUA, este é o primeiro caso com morte confirmada por anafilaxia ligada à ingestão de carne. Os pesquisadores publicaram os resultados no Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, em artigo de acesso aberto.

Eles alertam que a expansão da população de veados tem aumentado a presença do carrapato estrela solitária em várias regiões do país. Médicos e pacientes devem estar atentos a sintomas alérgicos tardios após refeições com carne vermelha.

