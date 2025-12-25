Ele comeu um hambúrguer e morreu horas depois. Agora, pesquisadores descobriram por quê

Um homem de 47 anos, morador de Nova Jersey, morreu após comer um hambúrguer durante um churrasco com amigos, em 2024. A causa da morte foi confirmada meses depois: uma reação alérgica fatal provocada por uma condição rara conhecida como alergia à carne vermelha induzida por carrapato.

A investigação foi conduzida por pesquisadores da Universidade da Virgínia, liderados por Thomas Platts Mills, imunologista que identificou a doença anos antes.

Antes de morrer, o homem começou a se sentir mal cerca de quatro horas após a refeição, com sintomas de vômito e dor abdominal. Ele foi encontrado inconsciente no banheiro e morreu ainda no local.

A autópsia não identificou nenhuma causa óbvia. A viúva solicitou nova análise, e amostras de sangue coletadas após a morte revelaram altos níveis de sensibilização ao carboidrato alfa-gal, presente em carnes de mamíferos. O quadro foi compatível com anafilaxia induzida por alimentos.

Carrapato estrela solitária é o vetor

O paciente havia relatado múltiplas picadas com coceira no tornozelo semanas antes, durante um acampamento em família. A família acreditava que fossem ácaros, mas os pesquisadores apontaram que larvas do carrapato estrela solitária podem causar o mesmo tipo de lesão.

Essas picadas sensibilizam o sistema imunológico ao alfa-gal, molécula presente em carnes como boi, porco e cordeiro. Após a sensibilização, o consumo desses alimentos pode levar a reações alérgicas — que, em casos extremos, podem ser fatais.

Álcool, exercício e pólen podem agravar sintomas

Segundo os autores do estudo, fatores como o consumo de cerveja, atividade física intensa e a exposição ao pólen podem amplificar a resposta imunológica.

O paciente raramente comia carne vermelha, o que pode ter dificultado o diagnóstico precoce da alergia.

Caso é o primeiro com morte confirmada

Embora a alergia a alfa-gal seja conhecida e monitorada nos EUA, este é o primeiro caso com morte confirmada por anafilaxia ligada à ingestão de carne. Os pesquisadores publicaram os resultados no Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, em artigo de acesso aberto.

Eles alertam que a expansão da população de veados tem aumentado a presença do carrapato estrela solitária em várias regiões do país. Médicos e pacientes devem estar atentos a sintomas alérgicos tardios após refeições com carne vermelha.