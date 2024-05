Parada LGBT 2024 em SP: como chegar, atrações, horários e tudo o que você precisa saber

Com a chegada de junho, chega também a celebração da luta pelos direitos das pessoas que pertencem à sigla LGBTQIA+ serem quem são e como são, livres de preconceitos. Além das ações de reconhecimento e de combate à homofobia, no começo do mês também acontece a 28ª Parada do Orgulho LGBT+, que será no próximo domingo, 2, na Avenida Paulista.

A organização do evento já anunciou quem serão os artistas que se apresentam neste ano, bem como os horários de cada um dos trios elétricos. Pabllo Vittar, Gloria Goove e Tiago Abravanel são alguns dos grandes nomes que atravessam a Paulista. O tema deste ano é "Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo: Vote consciente por direitos da população LGBT+".

Os organizadores pediram, também, que as pessoas vão vestidas de verde e amarelo, misturadas a itens com as cores da bandeira arco-íris, para recuperar as cores do Brasil. Também será a primeira vez em que o evento fará um ensaio fotográfico do primeiro trio.

Abaixo, a EXAME Pop separou as principais informações sobre a Parada em São Paulo. Confira:

Onde será a Parada LGBT+ de SP em 2024?

Como nos anos anteriores, a Parada acontece na Avenida Paulista.

Que horas começa a Parada LGBT+ de SP?

A concentração começa às 10h, próxima à estação Brigadeiro. A partir das 9h30, a escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, começa a animar quem chegar mais cedo. A partir das 10h, a apresentadora oficial da Parada, Tchaka Drag Queen, também dá boas-vindas no primeiro trio. O grupo homenageará as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O início do desfile dos trios elétricos começa a partir das 12h30.

Veja quem serão os trios que desfilam na Parada LGBT+ de 2024

Trio 01 - Abertura/Organizadores de Parada: Dj Tiago Cardoso, Tchaka, Hino Nacional - Edson Cordeiro, Anna Trea, Diameyka Odara, Julian Santin, Franco Rossignolli e Quixote, Dj Ivan Roncs, Dj Adriana Reck e Gláucia Mais Mais.

- Abertura/Organizadores de Parada: Dj Tiago Cardoso, Tchaka, Hino Nacional - Edson Cordeiro, Anna Trea, Diameyka Odara, Julian Santin, Franco Rossignolli e Quixote, Dj Ivan Roncs, Dj Adriana Reck e Gláucia Mais Mais. Trio 02 - Famílias LGBT+: Ana Dutra, Dj Leandro Pardi, DJ Bruno Carvalho.

- Famílias LGBT+: Ana Dutra, Dj Leandro Pardi, DJ Bruno Carvalho. Trio 03 - Trio Prefeitura I: Pri Drag, Sandro Luis, Dj Alcimar, Megam Scott, Ashilley Prado, Morgante, Explosão Latina, Márcia Pantera, Dj Alcimar, Dj Marcell Sant’Anna, Jaqueline Terremoto,Drika Furacão – Gogo Trans.

- Trio Prefeitura I: Pri Drag, Sandro Luis, Dj Alcimar, Megam Scott, Ashilley Prado, Morgante, Explosão Latina, Márcia Pantera, Dj Alcimar, Dj Marcell Sant’Anna, Jaqueline Terremoto,Drika Furacão – Gogo Trans. Trio 04 - Trio Prefeitura II: Valenttini, Esquenta Dj Cami, Ana Ty, For Jam, Nathália Côrte, Daniel Viriato, Dj Sasha Zimmer, Athena Joy, Leandra Gittana, Lysa Bombom, Dj Gaab Sonzah, Daniel Peixoto, Marco Santos, Cicinho Silva.

- Trio Prefeitura II: Valenttini, Esquenta Dj Cami, Ana Ty, For Jam, Nathália Côrte, Daniel Viriato, Dj Sasha Zimmer, Athena Joy, Leandra Gittana, Lysa Bombom, Dj Gaab Sonzah, Daniel Peixoto, Marco Santos, Cicinho Silva. Trio 05 - Ongs HIV/AIDS: Dindry Buck, DJ Heitor William, Laura Finochiaro, Felipe D’Orazio, DJ Lorran Ciriacco, DJ Caio Neiva, Luh Marinatti.

- Ongs HIV/AIDS: Dindry Buck, DJ Heitor William, Laura Finochiaro, Felipe D’Orazio, DJ Lorran Ciriacco, DJ Caio Neiva, Luh Marinatti. Trio 06 - Trio Pessoas Aliadas: Sissi Girl, DJ Tiago Pereira, DJ Amabilis, DJ Clayton Santes/Laysaa Di Ioran, Warner Music Brasil.

- Trio Pessoas Aliadas: Sissi Girl, DJ Tiago Pereira, DJ Amabilis, DJ Clayton Santes/Laysaa Di Ioran, Warner Music Brasil. Trio 07 - Drags Do Brasil: Xênia Star, Dj Penelope Jean, OXA, Dj Mana Bombástica.

- Drags Do Brasil: Xênia Star, Dj Penelope Jean, OXA, Dj Mana Bombástica. Trio 08 - Trio Travesti/Trans: Dante, Dj Lorenzo Zimon, Boom Beat, Julian Santin, DJ Garu.

- Trio Travesti/Trans: Dante, Dj Lorenzo Zimon, Boom Beat, Julian Santin, DJ Garu. Trio 09 - Trio VIVO: Pabllo Vittar

- Trio VIVO: Trio 10 - Trio B +: Drag Tiffany, DJ Luana Coelho, Dodge, Brunelli, DJ PC Guimarães, DJ Pambelli.

- Trio B +: Drag Tiffany, DJ Luana Coelho, Dodge, Brunelli, DJ PC Guimarães, DJ Pambelli. Trio 11 - Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, British Council: Dj Cris Negrini, Banda Uó, DJ Set ABBA Cashier, Felicia Bates Mattel, Afropaty, LouLou Callas, Satine.

- Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, British Council: Dj Cris Negrini, Banda Uó, DJ Set ABBA Cashier, Felicia Bates Mattel, Afropaty, LouLou Callas, Satine. Trio 12 - Trio Lésbicas: Isa Arouca, Luana Hansen, Dani Nega, DJ Bonnie B, DJ Paula Pivatto, Dj Joy.

- Trio Lésbicas: Isa Arouca, Luana Hansen, Dani Nega, DJ Bonnie B, DJ Paula Pivatto, Dj Joy. Trio 13 - Trio TERRA/L'Oréal: Sandra Sá, Ludmillah Anjos, Tiago Abravanel, Filipe Catto, Yuri Oliver, O Mouse, Minhoqueens .

- Trio TERRA/L'Oréal: Sandra Sá, Ludmillah Anjos, Tiago Abravanel, Filipe Catto, Yuri Oliver, O Mouse, . Trio 14 - Trio Gay: Kenia, DJ Daniel Martins, DJ Kenny Freitas, DJ Mau Mau, DJ RR, DJ Gustavo Viana.

- Trio Gay: Kenia, DJ Daniel Martins, DJ Kenny Freitas, DJ Mau Mau, DJ RR, DJ Gustavo Viana. Trio 15 - Trio Amstel: Glória Groove , DJ Renata Corr, Thalia Bombinha, Heavy Baile.

- Trio Amstel: , DJ Renata Corr, Thalia Bombinha, Heavy Baile. Trio 16 - Diretoria APOLGBT-SP: Antara Gold, Dj Zuba, Edson Cordeiro, DJ Alexandre Frota, Dj Tico Malagueta.

Como chegar à Parada LGBT de SP?

A melhor forma de chegar à parada é usando o metrô. A Avenida Paulista possui três estações ao longo de sua extensão: Consolação, Trianon Masp e Brigadeiro, todas da linha 2-Verde, que faz conexão com as linhas 1- Azul (Estações Paraíso e Ana Rosa), 5- Lilás (Estação Chácara Klabin), 4- Amarela (Estação Paulista), 10-Turquesa (Estação Tamanduateí) e 15- Prata (Estação Vila Prudente).

Vale lembrar que quem deseja acessar a Avenida Paulista em seus números finais deve sair pela estação Consolação. A estação Paulista tem acesso à avenida Consolação.

Dicas de segurança para aproveitar a Parada LGBT de SP

Cuidado com o celular! O ideal é manter pertences importantes, tais como celular, chave e documentos em uma bolsa que fique colada ao corpo e seja discreta. Doleiras ou pochetes são boas opções;

Se possível, desligue o pagamento por aproximação do seu celular e desinstale aplicativos de bancos. Caso ele seja roubado, é mais difícil ter acesso às contas pessoais;

Leve dinheiro físico e evite cartões: shows muito grandes costumam, às vezes, ter casos de fraudes com cartões;

Esconda os apps: selecione todos os aplicativos importantes e coloque eles em uma pasta com uma senha exclusiva;

Dicas para não passar perrengues