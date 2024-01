60% das contratações de pessoas trans ocorre em São Paulo, aponta Transempregos

Hoje, 29 de janeiro, é o Dia da Visibilidade Trans, quando são relembradas as trajetórias e, principalmente, a luta das pessoas trans por seus direitos. Um dos grandes desafios vividos das pessoas trans que, no Brasil, tÊm execptativa de vida de apenas 35 anos, ainda é o emprego.

Neste cenário, São Paulo é o estado que mais contrata pessoas trans, empregando 60.5% delas, de acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Transempregos. Em segundo lugar, estão as contratações remotas, totalizando 12.4% e, em terceiro colocado, está o Rio de Janeiro (com 10.2% do total de contratados), seguido de Santa Catarina (4.5%). A maior parte das contratações aconteceram em tecnologia (19.2%), outros (19.4%), varejo e comércio (8.6%) e consultorias (8%).

O 4º Relatório de Empregabilidade Trans voltado para profissionais transgêneros no Brasil, afirma que, em 2023, SP ofereceu quase 60% de todas as vagas para pessoas trans no Brasil – e 49,34% foram ocupadas. Já o estado do Rio de Janeiro contou com 7,68% das vagas e 13,03% usuários, uma relação de mais procura do que a demanda existente. Se considerados todos os estados brasileiros, os com menos ofertas de vagas são Roraima, Sergipe e Tocantins.

Mais da metade das pessoas trans contratadas (54.8%) têm ensino médio completo, enquanto apenas 18.1% contam com ensino superior. Há uma grande busca por estágios, sendo que 10.2% dos contratados são para este tipo de vaga e 10.2% para posições como jovem aprendiz. A maior parte das contratações totais aconteceram em abril de 2023, totalizando mais de 135 contratações.

Acesso ao ensino e recortes de raça

Quando são analisados os níveis de escolaridade segundo o recorte de gênero, pessoas não-binárias são as que mais têm ensino superior (49.60%). E a maior parte das pessoas trans consideradas no relatório estão na faixa etária dos 20 anos.

De acordo com os currículos apurados pela Transempregos, 38.54% são mulheres trans, 37.47% homem trans, 10.17% são pessoas não-binárias e 5.76% são travestis. Sobre a questão da raça, 48.37% são pessoas brancas, enquanto 47.86% são negras.

Segundo a pesquisa, se forem consideradas as mesmas habilidades e o mesmo nível de experiência, é notório que mulheres trans/trans femininas encontram mais dificuldade de contratação que homens trans/trans masculinos.

“Se, além de trans, a pessoa for negra, aumenta em 72% a dificuldade de colocação desta profissional. Pessoas trans não-binárias, bem como aquelas que não têm passabilidade (quando uma pessoa trans é lida socialmente como cisgênera), terão maior resistência para sua efetivação. Quanto maiores os marcadores identitários, fora do padrão que ainda existe, maiores serão as exclusões que o sistema fará”, afirma a organização.

Dados comparativos

Se for considerado o histórico da pesquisa, no ano passado, houve um aumento de 16% de empresas parceiras em relação a 2022. Mas as oportunidades postadas caíram (-57%), assim como o número de profissionais empregados (-7%), totalizando pouco mais de mil profissionais trans empregados. Segundo dados da pesquisa, 67% dos candidatos acessaram as vagas por celular e 33% por desktop, ou seja, pelo computador.

As contratações remotas, onde o profissional pode trabalhar de casa, corresponderam a 12.4% no ano passado. Em 2022, o número foi de 17,5%. Pensando nisso, é importante que os programas de DEIP (diversidade, equidade, inclusão e pertencimento) das companhias capilarizem as iniciativas relacionadas ao tema, segundo a Transempregos.