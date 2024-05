A pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 29, mostra que o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) conta com 24% das intenções de voto. Enquanto o rival e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) tem 23%. Ambos estão em empate técnico na liderança da disputa, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais da pesquisa.

Neste novo levantamento da instituição, foram incluídos os nomes do apresentador José Luiz Datena (PSDB) e do coach Pablo Marçal (PROS), que não estavam presentes na pesquisa apresentada em março.

Em uma disputa com Datena e Kim Kataguiri (União Brasil) o empate técnico permanece, mas com uma vantagem numérica para o atual prefeito da capital. Ricardo Nunes teria 26% dos votos, enquanto Boulos ficaria com 24%. A inclusão dos representantes dos tucanos e do União Brasil na corrida eleitoral também resultaria em mais empates.

Datena obteria 8% das intenções de voto, o mesmo percentual da deputada federal Tabata Amaral (PSB). Pablo Marçal teria 7%, enquanto Marina Helena (Novo) e Kim Kataguiri obteriam 4% cada.

Sem Datena e Kataguiri, Tabata e Marçal aparecem com 9%, Marina Helena com 6%, João Pimenta (PCO) com 3%, e os outros candidatos ficariam com menos de 1%. Neste cenário, Nunes se destaca, herdando 26% dos votos do apresentador e 24% de Kataguiri.

Na pesquisa espontânea, onde os eleitores não veem a lista de candidatos, o cenário se mantém estável em relação a março. Guilherme Boulos aparece com 13% das intenções de voto, enquanto Nunes tem 9%.

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente com 1.092 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 27 e 28 de maio, e tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo TRE-SP 08145/2024.