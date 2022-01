Para Albert Einstein, este é o segredo da felicidade

Albert Einstein é um dos maiores físicos de todos os tempos e conhecido por sua teoria da relatividade, entre muitas outras descobertas que mudaram o mundo. Mas o cientista também se interessava sobre saúde mental, justiça social, moralidade e felicidade.

Segundo o portal Psychology Today, Einstein falava regularmente sobre a busca pela felicidade."É a felicidade que estamos atrás", disse ele a um entrevistador que lhe perguntou o que os humanos mais desejavam em 1931.

O cientista estava tão intrigado quanto o resto da humanidade pela questão do que constitui uma vida verdadeiramente feliz. Ele encontrou uma equação que resolveu esse enigma eterno? Sim, e ele até escreveu isso em 17 palavras.

O segredo da felicidade, de acordo com Einstein

Em 1922, um ano depois de ganhar o Prêmio Nobel, Einstein viajou ao Japão para uma série de palestras e viu-se sempre cercado por admiradores curiosos. Aparentemente, mesmo naquela época, ele estava refletindo sobre a questão da felicidade em sua mente, porque um dia, quando um mensageiro veio fazer uma entrega em seu quarto de hotel, Einstein lhe entregou um par de bilhetes assinados em vez de uma gorjeta.

Um deles dizia: "Uma vida calma e modesta traz mais felicidade do que a busca do sucesso combinada com uma constante inquietação".

Não está claro se Einstein queria deixar o bilhete para a posteridade ou simplesmente foi pego sem troco e sabia que sua assinatura valeria muito mais. Mas quaisquer que fossem as motivações de Einstein, seu gesto acabou sendo incrivelmente generoso. Em 2017, a nota, agora de propriedade de um dos descendentes do mensageiro, foi vendida por 1,56 milhão de dólares em um leilão.,

Einstein estava certo sobre a felicidade?

Segundo outro ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, às vezes quando as pessoas falam sobre felicidade, elas se referem a prazeres momentâneos como comer uma fatia de bolo de chocolate ou abraçar um cachorrinho. Outras vezes, falam sobre algo mais como satisfação com a vida ou a sensação de contentamento que você sente ao sentir que alcançou coisas importantes ou viveu de acordo com seus valores.

Esses dois tipos de felicidade estão frequentemente em conflito. Perseguir grandes sonhos e enfrentar dilemas éticos difíceis muitas vezes parece terrível no momento.

Outros psicólogos acrescentam outro viés. Há também algo chamada riqueza psicológica, que é outra forma de felicidade que vem de ter experiências ricas e diferentes. É a alegria de sentir que você viu e experimentou uma fatia grande do que o vasto e incrível planeta tem a nos oferecer.

O que tudo isso implica é que existem múltiplas definições de felicidade e cada um de nós deve decidir quanto de cada tipo estamos perseguindo. Einstein entendeu isso claramente quando reconheceu dois caminhos possíveis – em direção ao contentamento ou ao sucesso – em sua nota.