Palmeiras é campeão da Copa São Paulo pela 1ª vez após golear o Santos

O Palmeiras ganhou, nesta terça-feira , 25, o seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Junior, o torneio de base mais tradicional do Brasil. A conquista foi alcançada com vitória de 4 a 0 sobre o Santos, em jogo realizado no Allianz Parque. Ao contrário do que costuma ocorrer, a final foi disputada no Pacaembu, pois o estádio municipal passa por reformas.

O clube que não chegava na final havia 19 anos, fez uma ótima campanha na edição de 2022, com oito vitórias, um empate, 29 gols marcados e cinco sofridos. Entre os jogadores de destaque, está Endrick, de apenas 15 anos, estrela e artilheiro do Palmeiras nesta edição da competição, com seis gols, sendo um de bicicleta. Vitinho, Giovani e Gabriel Silva, também foram destaque da campanha invicta.

O clube alviverde começou a partida de forma avassaladora abrindo 3 a 0 em apenas 15 minutos. Aos cinco minutos do primeiro tempo, após cruzamento da esquerda, Endrick apareceu entre os zagueiros e desviou sem chances de defesa. Aos 11, Giovani recebeu pela direita, cortou para dentro e acertou um lindo chute, por cima do goleiro santista. Aos 15, Gabriel Silva cobrou falta, a bola desviou na barreira e entrou. No fim da primeira etapa, o Peixe ainda perdeu o zagueiro Derick, expulso.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com Palmeiras dominando a partida. Aos 6 minutos, Vanderlan recebe com liberdade no lado esquerdo, faz o domínio e cruza na cabeça do Gabriel Silva, para ampliar o placar. O time alviverde chegou a fazer o quinto gol, porém foi anulado por impedimento. O jogo seguiu até o apito final sem o Santos demonstrar nenhum sinal de reação.

A Copinha de 2022 começou no dia 2 de janeiro com 128 times participantes. Maior vencedor do principal torneio de base do país, o Corinthians tem dez conquistas, a última delas em 2017.

Realizada desde 1969, a competição é um celeiro de craques. Grandes jogadores como Rai, Rogério Ceni, Cafu, Neymar, Marquinhos, e Gabriel Jesus já disputaram o campeonato de base.

Veja abaixo os títulos por time:

Corinthians 10

Internacional 5

Fluminense 5

São Paulo 4

Flamengo 4

Santos 3

Atlético-MG 3

Ponte Preta 2

Nacional-SP 2

Portuguesa 2

Palmeiras 1

Juventus 1

Cruzeiro 1

Guarani 1

Vasco 1

América-SP 1

América-MG 1

Lousano Paulista-SP 1

Roma Barueri 1

Marília-SP 1

Santo André 1

Figueirense 1

Saiba qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.