Outback e Brahma voltam com promoção de happy hour por R$ 99; saiba como participar

Depois do sucesso da promoção na Copa do Mundo, o Outback Steakhouse e a Brahma vão voltar com a promoção do happy hour por R$ 99 — e em versão rodízio.

A promoção começa nesta segunda-feira, 15, e tem tempo limitado de duração. E claro, quem não animar a parte alcoólica também tem a possibilidade de trocar o rodízio por refrigerante ou Iced Tea.

Como funciona o rodízio de R$ 99 do Outback?

As marcas agora apresentam a oferta em novo formato: durante o Billabong Hour do restaurante de temática australiana, que acontece das 17h às 20h, e por tempo limitado, o público poderá consumir chopp Brahma claro ou escuro 340 ml em refil e com aperitivos à vontade.

Assim como na edição anterior, Guaraná Antarctica assina a opção não alcoólica, garantindo o refil por R$94,90 ou pela oferta para crianças menores de 12 anos, com um preço especial de R$54,90. Válido para refrigerante ou Iced Tea.

O que está incluso no rodízio do Outback?

Dentre os aperitivos estão os clássicos do Outback, como a Kookaburra Wings, Billy Ribs, Fritas com bacon e molho Cheddar Ranch, Nachos com molho Cheddar Ranch e Bloom Petals. A oferta é válida sempre de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), em todos os restaurantes físicos do Outback pelo Brasil.