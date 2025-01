Oscar 2025: quando sai a lista de indicados ao prêmio?

A lista oficial de indicados ao Oscar será divulgada em 17 de janeiro de 2025. A data está no calendário oficial da premiação divulgado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A cerimônia de 97ª edição da premiação está marcada para 2 de março de 2025, no Dolby Theatre, em Hollywood. Este ano, o evento começará 1 hora mais cedo, às 20h (horário de Brasília), após o sucesso do novo horário na edição anterior, que resultou em maior audiência.

O período de elegibilidade para os filmes que desejam concorrer ao Oscar 2025 se encerrou em 31 de dezembro de 2024. A votação inicial será realizada de 8 a 12 de janeiro, com a divulgação dos indicados em 17 de janeiro. Após isso, o tradicional almoço oficial dos indicados ocorrerá em 10 de fevereiro, e a votação final para escolher os vencedores será feita entre 11 e 18 de fevereiro de 2025.

Em 17 de dezembro de 2024, foram reveladas as pré-listas em dez categorias, oferecendo uma prévia dos possíveis concorrentes.

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, é uma das apostas nacionais na categoria de Melhor Filme Internacional. A produção tem atraído a atenção da crítica e do público, alimentando as expectativas de uma possível indicação.

Campanha brasileira para o Oscar

Desde Central do Brasil (1998), também de Walter Salles, o Brasil não é indicado ao Oscar. Naquele ano, não só o longa era nomeado na categoria de Melhor Filme Internacional, como também Fernanda Montenegro estava na disputa pela de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa. Mas isso pode mudar no ano que vem.

Ainda Estou Aqui foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga ao Oscar 2025. Desde que passou por Toronto, os principais veículos de imprensa de cultura do planeta começaram a inseri-lo na short-list de possíveis indicados à premiação na categoria de Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres também desponta na estimativa de várias dessas listas para o prêmio de Melhor Atriz.

A campanha para a premiação segue ativa: o elenco ainda passa por outros festivais até o final do ano. No Brasil, além da Mostra, Fernanda Torres e Montenegro, Walter Salles e Selton Mello visitaram sessões em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

O Brasil já ganhou um Oscar?

O cinema nacional nunca conseguiu um prêmio do Oscar, muito embora já tenha obtido algumas indicações na premiação. A última vez que recebeu uma indicação de Melhor Filme Internacional foi em 1999, com o longa também de Walter Salles, Central do Brasil.

Veja abaixo a lista de filmes brasileiros que já foram indicados ao Oscar: