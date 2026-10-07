Zuckerberg atrai Google e governo dos EUA para megaprojeto de IA em biologia

RESUMO ＋ A Biohub, apoiada por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, ampliou uma iniciativa de dados biológicos para IA a US$ 1,8 bilhão. O total inclui recursos anteriores, dados e infraestrutura. Google DeepMind, Isomorphic Labs e Meta contribuirão com US$ 300 milhões em conjunto.

A Biohub, organização de pesquisa apoiada por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, anunciou nesta quarta-feira, 7, a ampliação de uma iniciativa para produzir dados biológicos usados no desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

Com a entrada de empresas e órgãos públicos americanos, o projeto reúne US$ 1,8 bilhão em recursos.

O valor combina financiamento, dados, computação e tecnologias de medição. Inclui compromissos anteriores, como os US$ 500 milhões anunciados pela Biohub em abril.

Google DeepMind, Isomorphic Labs e Meta entram com US$ 300 milhões em conjunto.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos prevê mais de US$ 500 milhões em cinco anos.

Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) contribuirão com bases de dados e outros recursos desenvolvidos com mais de US$ 500 milhões em investimentos federais anteriores.

Uma célula virtual para investigar doenças

A Virtual Biology Initiative pretende reunir informações suficientes para construir modelos capazes de prever o funcionamento das células. A ideia é permitir que pesquisadores investiguem digitalmente como elas se comportam e respondem a diferentes intervenções.

Isso poderia ajudar a selecionar hipóteses para testes em laboratório e identificar caminhos para novos tratamentos. O projeto ainda depende de ampliar a quantidade e a diversidade dos dados disponíveis.

“Precisamos de ordens de magnitude mais dados do que existem hoje”, afirmou Alex Rives, chefe de ciência da Biohub, no anúncio original da iniciativa, em abril.

Dos US$ 500 milhões comprometidos inicialmente pela organização, US$ 400 milhões foram destinados a tecnologias e produção de dados, e US$ 100 milhões ao financiamento de pesquisa externa.

Quem terá acesso aos dados?

A Biohub afirma que os dados que produzir serão abertos e gratuitos para a comunidade científica. Segundo a Axios, parceiros comerciais terão um ano de exclusividade sobre os dados que desenvolverem antes da divulgação pública.

A expansão acompanha a aposta científica de Zuckerberg e Chan. Em 2025, a estrutura filantrópica do casal passou por uma reorganização para concentrar esforços em ciência e inteligência artificial.