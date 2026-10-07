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Zuckerberg atrai Google e governo dos EUA para megaprojeto de IA em biologia

Biohub amplia projeto de dados para IA com Google DeepMind, Isomorphic Labs e Meta; valor inclui investimentos anteriores.

Mark Zuckerberg: fundador da Meta investe em biologia como próxima fronteira (Andrej Sokolow/Getty Images)

Mark Zuckerberg: fundador da Meta investe em biologia como próxima fronteira (Andrej Sokolow/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13h59.

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A Biohub, apoiada por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, ampliou uma iniciativa de dados biológicos para IA a US$ 1,8 bilhão. O total inclui recursos anteriores, dados e infraestrutura. Google DeepMind, Isomorphic Labs e Meta contribuirão com US$ 300 milhões em conjunto.

A Biohub, organização de pesquisa apoiada por Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, anunciou nesta quarta-feira, 7, a ampliação de uma iniciativa para produzir dados biológicos usados no desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

Com a entrada de empresas e órgãos públicos americanos, o projeto reúne US$ 1,8 bilhão em recursos.

O valor combina financiamento, dados, computação e tecnologias de medição. Inclui compromissos anteriores, como os US$ 500 milhões anunciados pela Biohub em abril.

Google DeepMind, Isomorphic Labs e Meta entram com US$ 300 milhões em conjunto.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos prevê mais de US$ 500 milhões em cinco anos.

Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) contribuirão com bases de dados e outros recursos desenvolvidos com mais de US$ 500 milhões em investimentos federais anteriores.

Uma célula virtual para investigar doenças

A Virtual Biology Initiative pretende reunir informações suficientes para construir modelos capazes de prever o funcionamento das células. A ideia é permitir que pesquisadores investiguem digitalmente como elas se comportam e respondem a diferentes intervenções.

Isso poderia ajudar a selecionar hipóteses para testes em laboratório e identificar caminhos para novos tratamentos. O projeto ainda depende de ampliar a quantidade e a diversidade dos dados disponíveis.

“Precisamos de ordens de magnitude mais dados do que existem hoje”, afirmou Alex Rives, chefe de ciência da Biohub, no anúncio original da iniciativa, em abril.

Dos US$ 500 milhões comprometidos inicialmente pela organização, US$ 400 milhões foram destinados a tecnologias e produção de dados, e US$ 100 milhões ao financiamento de pesquisa externa.

Quem terá acesso aos dados?

A Biohub afirma que os dados que produzir serão abertos e gratuitos para a comunidade científica. Segundo a Axios, parceiros comerciais terão um ano de exclusividade sobre os dados que desenvolverem antes da divulgação pública.

A expansão acompanha a aposta científica de Zuckerberg e Chan. Em 2025, a estrutura filantrópica do casal passou por uma reorganização para concentrar esforços em ciência e inteligência artificial.

Perguntas frequentes

São US$ 1,8 bilhão em dinheiro novo?

Não. O total reúne novos compromissos, investimentos anteriores, dados e infraestrutura.

O que é uma célula virtual?

É um modelo computacional que busca prever o comportamento celular e apoiar pesquisas sobre doenças.

A iniciativa já produziu tratamentos?

O anúncio trata da expansão da infraestrutura de pesquisa, sem apresentar um novo tratamento.

Acompanhe tudo sobre:mark-zuckerbergMeta

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