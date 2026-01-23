Férias que rendem mais: BTG Pactual tem 50% de bônus em pontos ou cashback em compras no exterior

Com o início de 2026, o BTG Pactual lançou a campanha “Férias que rendem mais*”, incentivando clientes a usarem seus cartões no exterior com benefícios extras.

A promoção ocorre durante todo o mês de janeiro e oferece bônus significativo na conversão de pontos ou cashback em compras internacionais — uma oportunidade para quem planeja viagens e gastos fora do país.

Viaje, compre no exterior e receba 50% mais pontos ou cashback. Confira as regras da campanha Férias que rendem mais do BTG Pactual AQUI

O que é a campanha ‘Férias que rendem mais’

A promoção é válida para compras internacionais feitas entre 1º e 31 de janeiro de 2026, com qualquer cartão de crédito do BTG Pactual.

Nesse período, os clientes acumulam 50% a mais no valor de conversão de pontos ou cashback em suas transações no exterior, após o pagamento integral da fatura, conforme abaixo:

A campanha é integrada ao programa de fidelidade do banco, permitindo que os pontos acumulados sejam usados para ter desconto na fatura, aplicar em investimentos ou transferir para os parceiros Livelo, Smiles, Azul Fidelidade e LATAM Pass.

Benefícios extras além dos pontos e cashback

IOF Zero em compras internacionais

Outro atrativo da campanha é a possibilidade de aproveitar o benefício de IOF Zero em compras internacionais com Cartões BTG Pactual, válida por tempo indeterminado conforme regulamento.

Vantagens para viajantes

Clientes também podem usufruir de benefícios adicionais, como:

Acesso gratuito a salas VIP em aeroportos;



Opção de parcelar compras internacionais em até 24 vezes;



Cartões adicionais gratuitos com os mesmos benefícios do titular.

Suas férias podem render mais do que descanso. Ganhe bônus em compras internacionais e aproveite IOF Zero com o BTG Pactual

Como aproveitar ao máximo a promoção

Para tirar proveito da campanha, o cliente precisa:

Ter um cartão de crédito do BTG Pactual;

Realizar compras internacionais entre 1º e 31 de janeiro de 2026;

Pagar integralmente a fatura para que o bônus seja creditado.

Após o fim da promoção, as conversões de pontos e cashback retornam aos níveis padrão definidos nos termos e condições**.

Janeiro é mês de viajar — e de ganhar mais. Saiba como aproveitar a campanha do BTG Pactual válida por tempo limitado

*https://banking.btgpactual.com/static/pdf/disclaimer-ferias-que-rendem-mais.pdf

**Campanha válida apenas para compras internacionais realizadas no período de 01/01/2026 a 31/01/2026. Nesse período, o bônus será de 50% no valor de conversão de pontos, cashback ou milhas no TAP Miles & GO, de acordo com o programa vigente do Cartão. O crédito do bônus será efetuado somente após o pagamento integral da fatura.

A Campanha IOF Zero é válida exclusivamente para compras internacionais no crédito e débito, por tempo indeterminado, e poderá cessar a qualquer momento sem aviso prévio. Não serão consideradas transações no cartão de débito internacional. Consulte o Regulamento em: https://banking.btgpactual.com/static/pdf/regulamento-iof-zero.pdf