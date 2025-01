Aproveitadores de tragédia: Polícia de Los Angeles prende 29 pessoas fantasiadas de bombeiro

Ao menos 29 pessoas vestidas como bombeiros foram presas no sábado à noite em Los Angeles, onde incêndios florestais devastam áreas residenciais há quase uma semana, deixando 16 mortos e forçando milhares de moradores a evacuar.

De acordo com as autoridades, os suspeitos de saques se faziam passar por bombeiros, mas foram desmascarados após verificações rápidas. "Temos pessoas que farão de tudo para fazer o que fazem", declarou o chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, ao LA Times.

Prisões e segurança nas zonas de incêndio

Dos detidos, 25 estavam na zona de Eaton e 4 em Palisades, informou o Los Angeles Times. Alguns portavam armas de fogo e drogas, conforme relatado pelo xerife do condado, Robert Luna.

Na semana anterior, outras 20 prisões semelhantes foram realizadas. Com relatos de saques em áreas evacuadas, a polícia e a Guarda Nacional montaram postos de controle e impuseram um toque de recolher noturno. Em Brentwood, duas pessoas foram presas próximas à casa da vice-presidente Kamala Harris por violarem as regras.

Mesmo com os esforços de segurança, moradores enfrentaram longas filas — de até 10 horas — para acessar os restos de suas propriedades. Muitos criticaram a gestão das autoridades, que incluiu falhas como hidrantes sem água nos primeiros dias do incêndio.

Devastação e impacto econômico

O incêndio de Eaton já é classificado entre os 10 mais mortais da história da Califórnia, com 11 mortos, enquanto outras 5 vítimas fatais foram registradas em Palisades. Juntos, os dois incêndios destruíram mais de 12 mil estruturas e, até o momento, foram contidos em apenas 27% (Eaton) e 11% (Palisades), de acordo com o Departamento Florestal e de Proteção Contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

Os incêndios estão sendo considerados o desastre natural mais devastador a atingir Los Angeles desde o terremoto de Northridge, em 1994, quando 57 pessoas morreram. Segundo a AccuWeather Inc., os prejuízos podem atingir entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões (R$ 822 bilhões a R$ 931 bilhões), considerando destruição não segurada, perdas econômicas indiretas e interrupções na cadeia de suprimentos.

Cenário apocalíptico e alertas

Moradores descreveram o cenário como "o fim do mundo" ou "parece Marte", enquanto se moviam entre as chamas e o céu avermelhado pela fumaça. "É algo que ninguém deveria enfrentar", relatou uma vítima ao NYT.

Os incêndios levantam discussões sobre o preparo de bombeiros e autoridades frente aos desafios impostos pelo aquecimento global, que tem agravado a intensidade e frequência desses desastres naturais na Califórnia.

(Com AFP e NYT)