Empresa de Musk cria avatares masculinos inspirados em clássicos da literatura para agradar mulheres

De olho no público feminino, o chatbot Grok, da xAI, empresa de inteligência artificial de Elon Musk, deve ganhar um novo companheiro para se somar à garota de anime Ani e ao panda vermelho chamado Rudi, que compõem a primeira leva de avatares trazidos para a plataforma por meio do recurso "Companions", que permite a interação de usuários com IA personalizados.

A empresa se inspirou em romances populares da literatura e adaptados ao cinema como "Crepúsculo" e "50 Tons de Cinza" para lançar uma nova persona que atenda aos anseios femininos. "Sua personalidade é inspirada em Edward Cullen de Crepúsculo e Christian Gray de 50 Tons", escreveu Musk.

Na interação com usuários, o empresário, que também acumula os cargos de CEO da Tesla e da SpaceX, pediu sugestões de nomes para o novo avatar. Ao receber uma indagação sobre a criação de um personagem nos moldes do Sr. Darcy, de "Orgulho e Preconceito", clássico de Jane Austen, Musk respondeu: "É claro que teremos outro personagem inspirado no Sr. Darcy".

O novo personagem acrescentado à lista é um jovem de anime, com cara séria e que usa um terno preto. Ainda sem nome, ele ganhará a personalidade dos protagonistas masculinos de "50 Tons de Cinza" e "Crepúsculo".

Polêmicas

O Grok foi criticado recentemente por uma série de postagens antissemitas, incluindo algumas nas quais se referia a si mesmo como "MechaHitler", uma versão de Adolf Hitler para videogame. A repercussão negativa entre a comunidade judaica fez a xAI se desculpar pelo que classificou como "comportamento horrível" do chatbot.

"Código obsoleto tornou o @grok suscetível a postagens de usuários existentes; inclusive quando tais postagens continham opiniões extremistas", disse o xAI.