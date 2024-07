'MaXXXine' é baseado em um crime real? Quem foi o serial killer que deu origem ao Night Stalker

Entre os fãs de Terror, "MaXXXine" é um dos principais assuntos do momento. O novo longa-metragem do cineasta Ti West encerra a trilogia slasher, formada também por "X - A Marca da Morte" e "Pearl".

Lançado na última semana, o filme retoma a jornada de Maxine Minx (interpretada por Mia Goth) que, após sobreviver ao massacre ocorrido em uma fazenda em "X", se muda para Los Angeles para se tornar uma estrela de Hollywood. Além da determinação da protagonista em alcançar a fama, a trama também destaca um assassino em série, apelidado de "Night Stalker", que aterroriza a cidade.

Embora seja um artifício para impulsionar o terror, essa parte da história é inspirada por um criminoso real que estava à solta nos Estados Unidos na década de 1980.

O longa foi lançado nos cinemas em 4 de julho. Além de Mia Goth, o elenco conta também com Kevin Bacon, Giancarlo Esposito, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Lily Collins, Halsey, Michelle Monaghan e Bobby Cannavale.

Quem foi o serial killer?

Ricardo Leyva Muñoz Ramírez era conhecido como Night Stalker na década de 80 (Reprodução)

No filme, Maxine é perseguida pelo "Night Stalker", um serial killer misterioso que parece ter como alvo mulheres ligadas à protagonista. Após encontrá-las, ele comete atrocidades brutais e deixa uma marca distintiva em cada vítima.

No mundo real, "Night Stalker" foi o apelido dado a Ricardo Leyva Muñoz Ramírez, mais conhecido como Richard Ramirez. Entre 1984 e 1985, Ramirez aterrorizou a Califórnia com uma série de assaltos, estupros e assassinatos.

De acordo com o site norte-americano Variety, Ramirez cresceu como uma criança solitária que se interessou por violência desde jovem. Ele foi influenciado por seu primo veterano da guerra do Vietnã, aprendendo técnicas de armas e mutilação. Em Los Angeles, iniciou sua vida no crime com pequenos delitos, evoluindo para crimes hediondos que incluíam violência extrema e simbolismo satânico, similar ao mostrado no filme de Ti West.

Após anos de matança, Ramirez foi finalmente preso em 1985, quando civis o reconheceram e o espancaram antes de sua prisão pela polícia. Condenado por 13 assassinatos e múltiplos crimes, ele passou o resto de sua vida na prisão, onde faleceu em 2013 por causa de um câncer.

Veja o trailer de MaXXXine