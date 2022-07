Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 27; veja horário

O Flamengo recebe o Athletico nesta quarta-feira, 27, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Esta será a quarta vez seguida que os dois times se enfrentam na Copa do Brasil. O Athletico eliminou o rubro negro nas quartas de 2019 e na semifinal de 2021. Já o Flamengo passou pelo Furação nas oitavas de 2020. Em 2013 as equipes decidiram o campeonato, e o time carioca foi campeão.

Entre provocações, vitórias e derrotas, as partidas entre os clubes reservam emoção e grandes jogos. O jogo de volta está marcado para 17 de agosto na Arena da Baixada.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

Escalação do Flamengo contra o Athletico

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Flamengo x Athletico terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV e Premiere.

Próximos jogos do Flamengo

30/07 - Flamengo x Atlético-GO - Brasileirão

02/08 - Corinthians x Flamengo - Libertadores

LEIA TAMBÉM:

Lewandowski no Barcelona: o que a decisão do jogador ensina sobre carreira

Um em cada quatro brasileiros não torce para nenhum time de futebol

Quais são as maiores torcidas nas capitais e no interior do Brasil?