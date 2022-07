Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

Quartas de final da Copa do Brasil e semifinal da Eurocopa feminina são destaques da quarta-feira de futebol.

Quatro times iniciam a disputa para chegar nas quartas de final da Copa do Brasil. A competição com maior premiação do futebol brasileiro terá Flamengo contra Athletico e Atlético-GO contra Corinthians nesta quarta-feira.

Na onda de decisões do dia, a Eurocopa feminina terá a primeira semifinal. O jogo entre Alemanha e França vai definir quem chegará na final da competição. Quem vencer enfrenta a Inglaterra.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa do Brasil

21h30 - Flamengo x Athletico - TV Globo, Premiere e SporTV

- TV Globo, Premiere e SporTV 21h30 - Atlético-GO x Corinthians - TV Globo, Premiere e SporTV

Eurocopa Feminina

16h - Alemanha x França - ESPN e Star+

Amistosos

14h - Wolfsberger x Milan - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h - Liverpool x RB Salzburg - ESPN e Star+

