'Ninguém Quer': sobre o que é a 3ª temporada? Relembre o que acontece nas duas primeiras

A série "Ninguém Quer" retorna à Netflix com uma nova etapa do relacionamento entre Joanne, interpretada por Kristen Bell, e Noah, vivido por Adam Brody. Depois de duas temporadas dedicadas aos desafios de um casal com crenças religiosas e estilos de vida diferentes, a terceira parte acompanha os dois construindo uma vida em comum.

Com estreia marcada para a próxima quinta-feira, 22, a nova temporada terá dez episódios e vai acompanhar as mudanças na vida de Sasha (Timothy Simons), Esther (Jackie Tohn) e Morgan (Justine Lupe), personagens que enfrentam novos dilemas amorosos e profissionais.

Sobre o que é 'Ninguém Quer'?

Criada por Erin Foster, a comédia romântica acompanha Joanne, uma apresentadora de podcast sobre relacionamentos que se define como agnóstica, e Noah, um rabino que acaba de sair de um relacionamento.

Os dois se conhecem em uma festa e desenvolvem uma conexão que desafia as expectativas de suas famílias. A diferença de crenças se torna um dos principais obstáculos do romance, já que Noah pertence a uma comunidade judaica e Joanne não tem religião.

Ao longo da história, o casal precisa lidar com as expectativas familiares, as dúvidas sobre o futuro e as decisões que envolvem a fé. A produção também explora as relações entre irmãos, os conflitos conjugais e as inseguranças que surgem quando um relacionamento começa a ficar sério.

O que acontece na 1ª temporada?

A primeira temporada apresenta o encontro entre Joanne e Noah e o início de um romance que surpreende os dois. Enquanto ela está acostumada a falar abertamente sobre sexo e relacionamentos em seu podcast, ele procura conciliar a vida amorosa com as responsabilidades de sua posição religiosa.

A química entre os protagonistas cresce, mas a diferença de crenças começa a pesar. Noah imagina um futuro com Joanne, porém enfrenta pressões relacionadas à possibilidade de se casar com uma mulher que não é judia. Joanne, por sua vez, precisa avaliar como se encaixa na vida do namorado sem renunciar à sua identidade.

As famílias também interferem na relação. Morgan, irmã de Joanne, e Sasha, irmão de Noah, demonstram preocupação com o casal e questionam se a paixão será suficiente para superar as diferenças.

O conflito religioso se torna uma questão central para o futuro dos dois. Noah deseja que Joanne faça parte de sua comunidade, enquanto ela tenta entender o significado dessa escolha para sua própria vida.

A temporada termina com o relacionamento avançando, mas deixa em aberto como os dois vão resolver as diferenças que podem afetar seus planos de longo prazo.

O que acontece na 2ª temporada?

A segunda temporada aprofunda os conflitos entre Joanne e Noah, principalmente em relação à conversão religiosa. No começo, os dois decidem adiar a discussão sobre a possibilidade de Joanne se converter ao judaísmo, mas a questão volta a afetar os planos do casal.

Noah também passa por mudanças profissionais e deixa sua congregação em busca de uma comunidade mais inclusiva. As decisões colocam em evidência as diferenças entre suas expectativas e as de Joanne sobre o futuro.

A relação chega a um momento delicado quando o casal se separa. Joanne começa a reconsiderar sua visão sobre a religião após uma conversa com Esther, que a ajuda a enxergar a conversão sob outra perspectiva.

No final, Joanne decide que quer se converter ao judaísmo. Noah, por sua vez, percebe que deseja ficar com ela independentemente da escolha, desde que a decisão seja tomada por vontade própria. Os dois se reconciliam, abrindo caminho para uma nova fase do relacionamento.

A vida dos personagens secundários também sofre mudanças. Esther pede espaço a Sasha, e o casamento dos dois termina a temporada em separação. Morgan, que estava noiva do médico Andy, também encerra o relacionamento, enquanto sua proximidade com Sasha alimenta dúvidas sobre os sentimentos entre eles.

Esses acontecimentos preparam o terreno para a terceira temporada, que começa com os personagens reorganizando suas vidas amorosas e buscando novos caminhos.

O que esperar da 3ª temporada de 'Ninguém Quer'?

A terceira temporada acompanha Joanne e Noah morando juntos pela primeira vez. Depois de enfrentarem dúvidas sobre a compatibilidade de suas crenças e os obstáculos impostos pelas famílias, os protagonistas começam a construir uma rotina compartilhada.

A mudança representa uma nova etapa para o casal, que terá de lidar com as descobertas e os ajustes da convivência. Segundo os produtores, a proposta é explorar como os dois podem manter a química e o bom humor enquanto avançam na relação.

A conversão de Joanne continua entre os assuntos da trama. A personagem terá contato com a rabina Eden, interpretada por Sarah Silverman, que acompanhará esse processo. O novo personagem Sebastien, vivido por Andrew Rannells, também deverá movimentar o ambiente religioso com comentários e fofocas sobre Joanne.

Sasha e Esther enfrentam a separação

Após o fim do casamento, Sasha e Esther precisam descobrir como seguir em frente. Esther demonstra entusiasmo com a possibilidade de conhecer outras pessoas e explorar uma vida diferente, enquanto Sasha sente mais dificuldade para se adaptar à ideia de voltar a namorar.

A separação também muda a dinâmica entre Sasha e Morgan. Os dois já demonstravam proximidade nas temporadas anteriores, mas a nova situação deixa mais evidente a tensão romântica que existe entre eles.

Morgan, por sua vez, afirma que pretende concentrar suas energias em si mesma. A personagem também busca ampliar sua presença profissional e se aproximar de novas oportunidades, em uma trajetória que pode ganhar espaço na temporada.

Novos personagens entram na história

Além do retorno de Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons e Jackie Tohn, a terceira temporada apresenta novos nomes ao universo da série.

Sarah Silverman, Andrew Rannells e Keyla Monterroso Mejia chegam ao elenco em papéis recorrentes. Avan Jogia, Poorna Jagannathan, Sadie Sandler, Stephanie Koenig e Steven Weber também participam da nova fase.

A presença desses personagens amplia o círculo social dos protagonistas e cria novas possibilidades para as histórias amorosas, familiares e profissionais.

Confira o trailer de 'Ninguém Quer'