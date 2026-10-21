'A Fazenda 18': veja como Catherine, Gabriel, Thaíde e Tina foram para a Roça e quem pode se salvar

'A Fazenda 18': disputa pelo chapéu acontece nesta quarta-feira, 21, e os dois participantes derrotados se juntam a Tina na votação do público (Reprodução / TV Record)
Freelancer
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10h44.
A quinta Roça de "A Fazenda 18" foi formada na noite de terça-feira, 20 de outubro, com Catherine Bascoy, Tina Calamba, Thaíde e Gabriel Torres nos banquinhos. A definição da berlinda movimentou os grupos rivais e teve decisões estratégicas que influenciaram o destino dos participantes.
Nesta quarta-feira, 21, Catherine, Gabriel e Thaíde disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor conquista o chapéu e escapa da Roça, enquanto os dois derrotados se juntam a Tina na votação popular. A modelo foi vetada da competição por Gabriel e já está confirmada na berlinda.
O primeiro banquinho foi ocupado por Catherine, indicada diretamente pelo Fazendeiro Alfredo Amaral. Ao justificar a escolha, ele criticou a postura da peoa no jogo e afirmou que ela teve pouca participação nas dinâmicas do reality.
Alfredo também mencionou o episódio em que Catherine jogou esterco de cavalo na cama de Ana Bruna e Darlin Ferrattry, que estavam na Baia. Para ele, a atitude destoou do discurso religioso da participante e representou uma confusão entre posicionamento e confronto.
Catherine rebateu as críticas e explicou que a provocação foi uma forma de reagir a situações que considerou marcadas por traições, manipulações e mentiras. Ela também afirmou ter pedido desculpas pelo episódio.
Depois da indicação do Fazendeiro, Tina foi a segunda participante a ocupar um banquinho. Ela recebeu nove votos dos colegas, tornando-se a mais votada da casa. Fran Almeida ficou em segundo lugar, com sete indicações, enquanto outros quatro peões receberam um voto cada.
Confira como ficou a votação:
Jônatas Faro, vencedor da Prova de Fogo, escolheu ficar com o Poder da Chama Amarela e entregou o pergaminho vermelho para Ana Bruna.
Com o poder em mãos, Ana recebeu a responsabilidade de escolher um participante da Baia para ocupar o terceiro banquinho. Ela decidiu puxar Thaíde para a Roça, acrescentando um nome à disputa pela permanência no programa.
A última vaga ficou com Gabriel Torres, que sobrou na dinâmica do Resta Um. Com a formação da Roça concluída, ele ganhou o direito de vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro.
Gabriel escolheu Tina, impedindo a adversária de disputar o chapéu e escapar da berlinda.
A Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 18" será nesta quarta-feira, 21, com Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Thaíde na disputa. Quem vencer vai se salvar da Roça e assumir o principal posto do reality, enquanto os outros dois perdedores se juntarão a Tina na eliminação, que será na quinta-feira, 22.
O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.
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