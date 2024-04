'O Véu': onde assistir à série de suspense protagonizada por Elizabeth Moss

O fim de "Peaky Blinders" (Netflix) deixou muitos fãs a procura de uma nova aventura, repleta de ação e mistérios. A boa notícia é que o criador da série Steven Knight retorna ao universo do streaming com seu novo projeto "O Véu", que acaba de estrear no Star+.

Lançado nesta terça-feira, 30, a produção já tem dois episódios disponíveis na plataforma, com um total de seis que serão lançados semanalmente.

Entenda a história de "O Véu"

Duas mulheres embarcam em uma jornada perigosa entre Istambul e Paris, onde um jogo de verdades e mentiras se desenrola. Enquanto uma delas guarda um segredo crucial, a outra tem a missão de descobri-lo antes que milhares de vidas sejam ceifadas.

Nos bastidores, os agentes da CIA e da DGSE francesa precisam deixar de lado suas diferenças e unir forças para evitar uma tragédia iminente.

Elenco

A série "O Véu" conta com a presença da vencedora do Emmy Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale" e "Mad Men"), Yumna Marwan, Dali Benssalah e Josh Charles ("A Sociedade dos Poetas Mortos" e "The Good Wife").

Onde assistir à série "O Véu" ?

Criada por Steven Knight, "O Véu" está disponível para assistir online pelo Star+. Os episódios são liberados pela plataforma semanalmente.

Veja o trailer a seguir