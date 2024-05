Ministro dos Esportes pede à CBF para paralisar Brasileirão: 'situação de jogadores é desoladora'

O ministro dos Esportes, André Fufuca, enviou na tarde desta sexta-feira um ofício ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, solicitando a paralisação de todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O documento não especifica um período para a suspensão dos jogos.

