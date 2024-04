Netflix revela o primeiro trailer de 'Senna', série biográfica de Ayrton Senna; veja

A Netflix lançou nesta terça-feira, 30, o trailer da tão aguardada série biográfica de Ayrton Senna, estrelando Gabriel Leone no papel principal.

A produção promete emocionar os fãs do lendário piloto brasileiro, recontando sua trajetória de sucesso e seu impacto duradouro no mundo da Fórmula 1. Com previsão de lançamento em breve, a série promete ser um dos grandes destaques do catálogo da plataforma de streaming.

Nesta quarta-feira, 1º de maio, faz 30 anos que o piloto morreu após um acidente no GP de San Marino.

O vídeo divulgado pela plataforma de streaming mostra o piloto em uma corrida memorável em Interlagos, no ano de 1991, quando ele conquistou sua primeira vitória utilizando apenas a sexta marcha.

Elenco

A minissérie de seis episódios também apresenta um elenco estelar, com Pâmela Tomé interpretando Xuxa, Matt Mella no papel de Alain Prost, Gabriel Louchard como Galvão Bueno. Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Hugo Bonemer, Julia Foti e Marco Ricca também contribuem com performances marcantes.

Relembre o momento da morte de Ayrton Senna

Na sétima volta do Grande Prêmio de San Marino de 1994, o terceiro daquela temporada da Fórmula 1, Ayrton Senna sofreu um acidente que tirou sua vida.

O piloto brasileiro colidiu na curva Tamburello, uma parte do circuito localizada em Ímola, na Itália, enquanto estava em alta velocidade, alcançando mais de 300 km/h.

Incapaz de frear totalmente, Senna conseguiu apenas reduzir sua velocidade para cerca de 220 km/h antes que sua Williams se chocasse contra uma parede de concreto.

Até o presente momento, não há uma explicação definitiva para a causa do acidente. Três teorias são as mais discutidas: falha na barra de direção, pneu danificado ou erro humano. Mas, nunca houve um consenso claro sobre o que realmente aconteceu naquele fatídico dia.

Veja o trailer a seguir