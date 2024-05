Brinquedo de parque de diversões na China trava e pessoas ficam presas de ponta-cabeça; veja vídeo

Imagine ir para um parque de diversões para se distrair com amigos e familiares. Em um dado momento, você escolhe ir em um daqueles brinquedos radicais que vira, chacoalha e balança em uma velocidade alta. Na hora de ficar de ponta-cabeça, a bons metros de altura do chão, há uma pane elétrica e todo mundo fica preso.

Parece o perfeito pesadelo de um filme de terror, mas o fato aconteceu em um parque de diversões em Fuling, no centro de Chongqing, na China. Dezoito pessoas ficaram presas, de cabeça para baixo, por alguns minutos durante uma pane elétrica em um dos brinquedos mais atrativos do espaço.

"On May 4th, in a scenic area in Fuling, Chongqing, a 360-degree giant swing malfunctioned, causing tourists to hang upside down in mid-air. The scenic area responded that it was not a malfunction." pic.twitter.com/FqWqcz14U4

— chen Z (@cz8921469_z) May 7, 2024