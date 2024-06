O que significam as siglas que os seguranças falam nos rádios?

Caso você tenha escutado seguranças utilizando siglas como QAP, QSL e TKS e ficou curioso sobre o significado dessas abreviações, saiba que elas fazem parte do Código Q, um conjunto de códigos utilizados para facilitar e agilizar a comunicação em radiocomunicação.

Origem do código Q

O Código Q foi criado no início do século XX pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) com o objetivo de padronizar a comunicação entre operadores de rádio, independentemente do idioma. Originalmente desenvolvido para o serviço de telegrafia, o código foi adaptado para diversos serviços de comunicação, incluindo a radiocomunicação de segurança.

Esses códigos são constituídos por três letras, começando com a letra "Q", seguidas por duas outras letras que formam uma sigla de fácil memorização e utilização. Cada combinação de letras tem um significado específico, ajudando a transmitir informações de maneira rápida e eficiente.

Principais siglas usadas pelos seguranças

QAP (Estou na escuta): Indica que o operador está disponível e atento à comunicação.

QSL (Entendido): Utilizado para confirmar que uma mensagem foi recebida e compreendida.

TKS (Obrigado): Expressão de agradecimento, embora não faça parte do Código Q oficial, é amplamente utilizada.

QRV (Estou à disposição): Indica que o operador está pronto para receber instruções ou chamadas.

QRA (Nome do operador ou estação): Utilizado para identificar o nome ou o indicativo de chamada de quem está falando.

QRU (Nada a relatar): Indica que não há informações ou novidades a serem comunicadas.

QTH (Localização): Refere-se à localização geográfica do operador ou de um incidente.

QRX (Aguarde): Solicita que o receptor aguarde um momento.

QRO (Aumentar potência): Pedido para aumentar a potência do sinal de transmissão.

QRP (Reduzir potência): Pedido para reduzir a potência do sinal de transmissão.

QSY (Mudar de frequência): Instrução para mudar a frequência do canal de comunicação.

Aplicação no dia a dia

No cotidiano dos profissionais de segurança, o uso dessas siglas torna a comunicação mais rápida e eficiente, especialmente em situações de emergência onde cada segundo conta. Ao utilizar siglas padronizadas, os seguranças conseguem transmitir informações importantes de maneira clara e concisa, evitando mal-entendidos que poderiam ocorrer com mensagens mais longas e detalhadas.

Por exemplo, ao reportar uma situação em que necessitam de assistência, um segurança pode simplesmente dizer "QRU, QAP" para indicar que está na escuta e que não há novidades, ou "QTH" seguido da localização para informar sua posição atual.