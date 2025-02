Michelle Trachtenberg: o que se sabe até o momento sobre a morte da atriz?

A investigação sobre a morte da atriz Michelle Trachtenberg (1985-2025), encontrada sem vida em seu apartamento na manhã de quarta-feira, 26, segue em andamento.

As autoridades ainda não conseguiram determinar a causa de sua morte. Famosa pelos papéis nas séries "Gossip Girl" (2007-2012) e "Buffy – A Caça-Vampiros" (1997-2003), Michelle tinha 39 anos e completaria 40 no dia 11 de março.

De acordo com o TMZ, Lana Trachtenberg, mãe de Michelle, conversou com a atriz na noite anterior à sua morte, por volta das 22h. Ela relatou que Michelle parecia "ativa, apesar de seus problemas de saúde".

Foi Lana quem encontrou o corpo da filha, já inconsciente e deitada de costas em sua cama, no apartamento em Nova York. O departamento de polícia de Nova York (NYPD) atendeu a um chamado de emergência às 8h do dia 26. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a atriz sem resposta, e os paramédicos declararam seu falecimento. As autoridades afirmaram à revista norte-americana People que não há suspeita de crime.

Embora o caso ainda esteja sendo investigado, a polícia não divulgou mais detalhes até o momento. Fontes da People relataram que Michelle havia se submetido recentemente a um transplante de fígado, o que poderia ter levado a complicações de saúde.

Nas redes sociais, Michelle parecia estar mais magra que o habitual e havia respondido a críticas sobre sua aparência. Em uma postagem no Instagram, ela escreveu: "Recebi vários comentários recentemente sobre minha aparência. Nunca fiz cirurgia plástica, estou feliz e saudável. Controlem-se, haters", e completou com um tom irônico: "Este é meu rosto. Não é desnutrição, não é problema. Por que você tem que odiar? Compre um calendário."

Pessoas próximas à atriz também mencionaram que ela estava emocionalmente abalada devido aos seus problemas de saúde. “Ela estava muito, muito doente e aberta com seus amigos sobre o quanto estava lutando”, disse uma fonte, destacando como Michelle estava pálida e visivelmente mais magra.

Conheça a trajetória de Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg ganhou reconhecimento principalmente pelos papéis de Georgina Sparks em "Gossip Girl" e Dawn em "Buffy, a Caça-Vampiros", além de outros trabalhos no cinema e na televisão dos Estados Unidos.

Michelle Trachtenberg começou sua carreira como atriz mirim aos 11 anos, em 1996, com o filme "Pequena Espiã", exibido na Nickelodeon. Em seguida, ganhou maior visibilidade interpretando Dawn, a irmã mais nova da protagonista, na quinta temporada de "Buffy, a Caça-Vampiros", permanecendo na série até seu final.

Ainda adolescente, participou de A Sete Palmos, estrelou "Eurotrip: Passaporte para a Confusão" (2004) e o cult "Mistérios da Carne" (2004), de Gregg Araki. Em 2005, fez sucesso em outro telefilme infantojuvenil, Sonhos no Gelo, onde interpretou uma patinadora prodígio.

Sua carreira continuou em ascensão, com o filme de terror "Natal Negro" (2006) — inicialmente um fracasso de crítica, mas posteriormente ganhando uma base de fãs do gênero — e a comédia 17 "Outra Vez" (2009), ao lado de Zac Efron. Entre 2008 e 2012, também participou de mais de 25 episódios de "Gossip Girl", no qual interpretou a vilã Georgina Sparks, uma socialite sarcástica e diabólica, conquistando o carinho do público, que adorava odiá-la.

O sucesso de Georgina a levou a retornar ao papel no reboot de "Gossip Girl", transmitido pelo streaming Max entre 2021 e 2023. Esses dois episódios foram seu último trabalho como atriz.