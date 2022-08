O que é vasculite, doença que deixou Ashton Kutcher sem ouvir, ver e andar

O ator Ashton Kutcher revelou nesta terça-feira, 9, que foi diagnosticado com vasculite e ficou sem ver, ouvir e andar direito por quase um ano. Conhecido por filmes como Efeito Borboleta e séries como “That’s 70’s show” e “Dois homens e meio”, o ator contou da sua situação em entrevista ao programa “Celebridades à prova de tudo: o desafio”, com Bear Grylls, da National Geographic.

“Três anos atrás, eu tive essa forma estranha e super rara de vasculite, que derrubou minha visão, minha audição e meu equilíbrio”, contou. Em uma chamada para o episódio do programa, Kutcher disse que tem sorte por estar vivo. “Você realmente não aprecia isso até que se vá, até que você diga: 'Eu não sei se eu vou ser capaz de ver novamente. Não sei se vou conseguir ouvir de novo, não sei se vou conseguir andar de novo'”, disse o ator.

O apresentador Grylls classificou a doença de Kutcher como “uma jornada aterrorizante”, mas que problemas tornam as pessoas mais fortes e que o ator é a prova disso. O astro de Hollywood não especificou qual tipo de vasculite ele sofria, mas disse que levou cerca de um ano para se recuperar e voltar a ouvir, ver e andar normalmente.

O que é vasculite

Considerada rara, a vasculite é uma doença autoimune - quando tem origem do nosso próprio organismo - que causa uma inflamação na parede dos vasos sanguíneos, sejam artérias ou veias. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença torna a parede dos vasos mais grossas e atraem células do sistema de defesa do organismo que se acumulam no interior do vaso. Isso dificulta a passagem ou interrompe totalmente o fluxo sanguíneo, causando danos nos tecidos e órgãos.

Quais são os sintomas da vasculite

Os sintomas da vasculite pode variar de acordo com os vasos comprometidos pela inflamação. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça e fadiga; dependendo das partes do corpo afetadas, a doença também pode causar zumbido nos ouvidos, dormência nas extremidades e sangramento nos pulmões. As complicações da vasculite podem ser tão graves quanto cegueira ou aneurismas.

