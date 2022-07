O que é endometriose? Entenda a doença que fez Anitta passar por cirurgia

A cantora Anitta divulgou em suas redes sociais nesta terça-feira, 19, que passará por uma cirurgia de endometriose. Ela afirmou que o procedimento estava marcado há muito tempo.

“Eu vim da turnê direto para o hospital para começar os preparativos para uma cirurgia que eu vou fazer assim que meu corpo estiver pronto para isso. A cirurgia já estava marcada antes do início da turnê. Eu tenho algo chamado endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo, mas não tão falado quanto deveria ser). Estou indo bem sendo muito bem cuidada e manterei todos informados”, disse Anitta

O que é endometriose?

A endometriose é uma condição inflamatória causada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero, em locais como os intestinos, ovários, trompas de falópio ou bexiga. Em casos mais graves como endometriose profunda, parte do sangue pode refluir através das tubas uterinas durante a menstruação e se deposita em outros órgãos.

Principais sintomas

A endometriose pode provocar sintomas como cólica intensa, menstruação abundante e cansaço excessivo, que pioram durante a fase menstrual do ciclo. Ela pode dificultar a gravidez, pois é diagnosticada em muitos casos de infertilidade.

A intensidade e a frequência dos sintomas da endometriose podem variar a cada mês e de uma mulher para outra. Na presença dos sintomas de endometriose, é importante consultar o ginecologista para que sejam realizados exames que ajudem a confirmar o diagnóstico

Tratamento

O tratamento para endometriose deve ser feito de acordo com a orientação do ginecologista e envolve o uso de medicamentos que ajudam a aliviar e controlar os sintomas, além de também poder ser necessário, nos casos mais graves, a realização de cirurgia.

