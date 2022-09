O que é metaverso? 5 filmes e séries que ajudam a entender o conceito para assistir no fim de semana

A menos que você esteja vivendo em um mundo paralelo, provavelmente já ouviu falar do metaverso. Afinal, desde que o Facebook decidiu mudar seu nome para Meta, há cerca de um ano, o termo tem movimentado bilhões de dólares e aparecido com cada vez mais frequência em manchetes e discussões sobre o futuro do trabalho.

Para o escritor e ex-executivo da Amazon Studios, Matthew Ball, o metaverso pode ser definido como “a porta de entrada para a maior parte das experiências digitais, a chave para todas as [experiências] físicas, e a próxima grande plataforma de trabalho”. Considerado uma das principais vozes sobre o assunto, Ball também é o autor do livro The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything (O Metaverso: e como ele vai revolucionar tudo).

Outros gigantes da tecnologia, como Bill Gates e Mark Zuckerberg, e instituições renomadas (como o Goldman Sachs consultoria americana Gartner) também já deixaram claras suas perspectivas positivas sobre o potencial transformador da tecnologia para os negócios nos próximos anos.

Ainda assim, muitas pessoas ainda têm dificuldade para entender o que é o metaverso – e como ele deve impactar suas carreiras na prática. Pensando nisso, e sabendo que às vezes os termos técnicos podem parecer teóricos ou distantes demais da realidade, separamos abaixo uma lista com alguns filmes e séries que podem te ajudar a se familiarizar com o metaverso de maneira lúdica. Confira.

1. Kiss me First

Onde assistir: Netflix

Baseada no livro homônimo, Kiss me First conta a história de Leila, uma adolescente que encontra conforto em um jogo de realidade virtual (VR) após a morte de sua mãe. “Welcome to a world so real you can feel it” (bem-vindo à mundo tão real que você pode sentir), diz o trailer da série – que mostra o processo da jovem dentro de um universo virtual conhecido como Azana. Uma boa oportunidade para começar a entender o conceito de realidade virtual – e como a tecnologia permite acessar ambientes imersivos e hiper-realistas com a ajuda de óculos e fones de ouvido.

2. Jogador Nº 1

Onde assistir: HBO Max | Prime Video | Apple TV

No longa, que se passa em um universo futurista e distópico, grande parte da humanidade utiliza o metaverso para fugir da realidade de miséria e desigualdade que se instalou no mundo real. Para além da trama interessante que se desenrola a partir disso, o filme dirigido por Stephen Spielberg também representa outra grande oportunidade de entrar em contato com diversos conceitos relacionados ao metaverso. Alguns exemplos de situações retratadas no longa são a utilização de óculos e fones de VR para acessar outros universos, a representação humana por meio de avatares, a possibilidade de vivenciar experiências sensoriais reais dentro de mundos fictícios e a quebra de barreiras entre o real e o virtual.

3. Black Mirror

Onde assistir: Netflix

Por mais distópicas que algumas situações retratadas ali ainda possam parecer, a série é uma ótima maneira de entender o fortalecimento dos laços (ou rompimento das barreiras) entre o real e o virtual à medida em que a tecnologia avança.

O quarto episódio da terceira temporada, premiado em duas categorias no Emmy, por exemplo, mostra a história de dois avatares que se conhecem em um mundo virtual e cuja conexão vai muito além das leis de tempo e espaço que conhecemos.

4. Westworld

Onde assistir: HBO Max

Sucesso de ficção cientifica da HBO, Westworld propõe uma discussão interessante sobre a relação entre homens e máquinas. Na série, que se passa em um parque de diversões futuristas onde robôs inteligentes enriquecem a experiência dos visitantes, é possível entender um pouco melhor o conceito de realidade aumentada – tecnologia que permite aprimorar ou alterar a experiência do usuário com o mundo real, bastante presente no metaverso.

5. Free Guy

Onde assistir: Star+

Estrelado por Ryan Reynolds, Free Guy conta a história de um caixa de banco que vive uma rotina entediante até descobrir que é um NPC (sigla em inglês para definir personagens de jogos eletrônicos que não podem ser controlados por um jogador) dentro de um jogo interativo. A comédia é uma boa oportunidade para refletir sobre as fronteiras entre tecnologia e realidade – e também serve como analogia para entender o que será possível fazer dentro dos ambientes virtuais com a chagada do metaverso, como compras, lazer e encontro com amigos.

Além da ficção: como começar a desbravar o metaverso na prática?

De olho na crescente relevância do metaverso no mundo corporativo (e na enorme oportunidade que isso representa para empresas e profissionais), a EXAME Academy e o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, desenvolveram o Master em Digital Manager e Metaverso. Trata-se da 1ª formação acadêmica, com nível de MBA, dedicada a preparar profissionais para a maior revolução econômica e tecnológica do século XXI.

Para que os interessados possam conhecer o conteúdo antes mesmo de comprá-lo, as quatro primeiras aulas da formação serão disponibilizadas gratuitamente a partir do dia 26 de setembro. O conteúdo será disponibilizado de forma online, e todos os participantes terão direito a um certificado de participação – independentemente de decidirem, ou não, fazer o curso completo. Para participar, basta realizar sua inscrição clicando aqui ou no botão abaixo.