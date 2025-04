Kings League Brasil: veja horário e onde assistir aos jogos da 7ª rodada

A sétima rodada da Kings League Brasil será realizada nesta segunda-feira, 28, na Kings League Arena, em Guarulhos, em São Paulo. O destaque da programação será o confronto entre G3X e Loud, que encerra a rodada.

A Kings League vem revolucionando o universo esportivo ao unir futebol tradicional com dinâmicas típicas de videogames. A competição tem conquistado tanto fãs do esporte quanto do mundo gamer, graças ao seu formato inovador e suas transmissões interativas que apontam para o futuro do entretenimento digital.

Entenda o que é a Kings League

Idealizada em 2022 pelo ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, em parceria com o influenciador espanhol Ibai Llanos, a Kings League propõe uma nova visão do futebol. O torneio mistura fundamentos clássicos do esporte com elementos de jogos eletrônicos, criando partidas dinâmicas e imprevisíveis que rapidamente ganharam popularidade global.

A liga foi projetada para atrair o público jovem, introduzindo mecânicas como superpoderes e cartas que oferecem vantagens táticas durante as partidas, ampliando a interatividade e tornando a experiência de quem joga e assiste ainda mais envolvente.

Como funciona a competição?

O formato da Kings League é único. As partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos, com times formados por sete jogadores, o que resulta em jogos mais ágeis e intensos. Um dos grandes diferenciais é o uso de cartas estratégicas, que podem mudar o rumo do jogo — seja concedendo um pênalti extra, dobrando o valor de um gol ou suspendendo temporariamente jogadores adversários.

A competição segue o modelo de temporada regular com 12 equipes se enfrentando. Ao final dessa fase, os oito melhores times avançam aos playoffs, que são eliminatórios e culminam em uma grande final. Esse formato, inspirado em ligas americanas e nos eSports, mantém a competitividade acirrada até o fim.

Como é formato da Kings League Brasil?

Em 2025, o Brasil ganhará sua própria edição da Kings League. A expansão foi anunciada em 2024 e já conta com figuras de peso como Neymar, Kaká, Jon Vlogs e Nobru, que comandarão suas próprias equipes como presidentes.

A chegada da competição ao país — onde o futebol é mais do que um esporte, é parte da identidade nacional — gerou grande expectativa. A versão brasileira promete seguir a receita de sucesso: mesclar futebol, tecnologia e muita interação com o público, consolidando a Kings League como referência na evolução do entretenimento esportivo.

Veja a programação da 7ª rodada da Kings League Brasil:

Real Elite x Nyvelados – 17h

Desimpedidos x Dendele – 18h

G3X x Loud – 19h

Fluxo x Funkbol – 20h

Capim x Furia – 21h

Onde assistir aos jogos da 7ª rodada da Kings League Brasil?

Transmissão ao vivo Todos os jogos da rodada serão transmitidos ao vivo pelos canais da Kings League Brasil e da Cazé TV no YouTube.