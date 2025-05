Trégua comercial pode ser ameaçada com disputa dos EUA e China por chips

As tensões entre Estados Unidos e China no setor de tecnologia voltaram a se intensificar, com Pequim ameaçando ações legais contra quem aplicar as restrições americanas aos chips da Huawei, segundo informações da Bloomberg.

A postura chinesa coloca em xeque a recente trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo e os esforços para manter o diálogo aberto, justamente quando avançam conversas para reduzir as tarifas recíprocas.

O Ministério do Comércio da China declarou que entidades que colaborarem com as restrições impostas pelos EUA podem violar a Anti-Foreign Sanctions Law, que protege o país contra sanções estrangeiras, sem detalhar quais seriam as punições.

A declaração foi feita nesta quarta-feira, 21, e reacende a disputa tecnológica, mesmo com sinalizações de autoridades chinesas a favor da reaproximação com Washington.

O Departamento de Comércio dos EUA havia alertado que o uso de semicondutores da Huawei “em qualquer lugar do mundo” violaria os controles de exportação americanos. Segundo Pequim, ações como essa prejudicaram as negociações comerciais mais recentes, realizadas em Genebra.

In my first meeting with Executive Vice Foreign Minister Ma Zhaoxu, I shared President Trump’s priorities for the 🇺🇸-🇨🇳relationship. I look forward to working with the Ministry and 🇨🇳 counterparts to achieve concrete outcomes for the American people. pic.twitter.com/lCCkaQNb2i

— U.S. Ambassador to China David Perdue (@USAmbChina) May 21, 2025