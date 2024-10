Companhia aérea se desculpa por exibir filme adulto durante voo

A Qantas, principal companhia aérea australiana, emitiu um pedido de desculpas após exibir um filme com classificação indicativa R (restrito a adultos) em todas as telas de um voo que fazia o trajeto entre Sydney e Haneda, no Japão. De acordo com relatos de passageiros que estavam a bordo, o filme continha linguagem e imagens sexualmente explícitas e não podia ser desligado individualmente, deixando muitos passageiros desconfortáveis, especialmente aqueles que viajavam com crianças, segundo informações do The New York Times.

O incidente ocorreu na semana passada e foi relatado por um passageiro no Reddit. O usuário afirmou que o filme foi exibido depois que o sistema de entretenimento pessoal da aeronave apresentou falhas. Com isso, a tripulação optou por colocar o filme em exibição nas telas centrais, o que acabou gerando constrangimento e descontentamento entre os passageiros. "Foi super desconfortável para todos, especialmente para as famílias com crianças a bordo", escreveu o usuário. "Como isso é aceitável para uma grande companhia aérea?", questionou.

A companhia aérea informou que a escolha do filme foi feita a pedido de alguns passageiros que desejavam uma alternativa ao entretenimento convencional após a falha do sistema. No entanto, a seleção acabou sendo inadequada para o público diverso presente no voo. Embora a Qantas não tenha divulgado oficialmente o título do filme, algumas fontes da mídia e usuários das redes sociais especulam que se trata do filme Daddio, lançado em 2023 e estrelado por Dakota Johnson e Sean Penn.

O filme, que se passa quase inteiramente dentro de um táxi em Nova York, explora uma conversa íntima entre uma passageira e um motorista. Cenas descritas em avaliações de sites de classificação indicativa sugerem que o conteúdo incluía nudez parcial e linguagem de cunho sexual, o que pode ter contribuído para a repercussão negativa. Além disso, o filme teria um trecho em que um personagem compartilha detalhes impróprios sobre sua vida pessoal, o que gerou desconforto entre os passageiros.

Conteúdo explícito incita revisão de políticas

Após a controvérsia, a Qantas anunciou que irá revisar o processo de seleção de filmes para evitar novos incidentes. Em nota, a companhia afirmou que “o filme exibido claramente não era adequado para ser transmitido a todos os passageiros do voo” e que “pede sinceras desculpas pela experiência”. Segundo um porta-voz da companhia, a tripulação decidiu trocar o filme por um conteúdo mais apropriado assim que foi possível interromper a exibição.

O incidente levanta questões sobre os desafios que as companhias aéreas enfrentam ao escolher o conteúdo de entretenimento para uma audiência tão diversificada. Diferentemente das telas individuais, que permitem ao passageiro selecionar o que deseja assistir, a exibição centralizada, utilizada em alguns aviões quando o sistema de entretenimento apresenta problemas, deixa pouca margem para escolhas personalizadas. Esse tipo de situação é especialmente sensível quando envolve passageiros de diferentes idades e preferências culturais.